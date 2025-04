Investmentbanken sehen Hapag-Lloyd aufgrund von Handelskonflikten und sinkenden Transportvolumina vor einem deutlichen Abschwung. Droht ein weiterer Kurssturz?

Absturzgefahr im Containerschifffahrtssektor

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hapag-Lloyd ?

Die Hapag-Lloyd Aktie steht vor stürmischem Fahrwasser. Gleich zwei große Investmentbanken warnen aktuell vor einem deutlichen Kursrutsch - und die Gründe gehen weit über das einzelne Unternehmen hinaus.

JPMorgan hat den Titel am Freitag auf "Underweight" herabgestuft, während UBS bereits zuvor ein "Sell"-Rating mit einem drastischen Kursziel von nur 110 Euro aussprach. Doch was treibt die plötzliche Pessimismus-Welle an?

Handelskonflikt trifft Reedereien ins Mark

Der eigentliche Sturm kommt aus der Handelspolitik:

30% Rückgang der Sendungen von China in die USA

der Sendungen von China in die USA 1% globaler Rückgang des Container-Volumens prognostiziert

des Container-Volumens prognostiziert Massive Stornierungen durch verunsicherte Kunden

"Die Branche steht vor einer deutlichen Ertragskorrektur", warnt JPMorgan-Analystin Alexia Dogani. Die Zahlen geben ihr Recht: Hapag-Lloyd verzeichnet bereits jetzt einen Einbruch der China-USA-Routen um satte 30%.

Düstere Prognosen - wie tief kann die Aktie fallen?

Das durchschnittliche Analystenkursziel von 112,25 Euro liegt weit unter dem aktuellen Kurs von 138,10 Euro - ein potenzielles Minus von fast 18%. Besonders beunruhigend:

Der RSI von 82,2 signalisiert starke Überhitzung

Die Volatilität liegt bei extremen 52,92%

Der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt beträgt -7,64%

Kann der Titel seine jüngste Erholung (+2,37% in einer Woche) angesichts dieser Fundamentaldaten überhaupt halten? Die meisten Indikatoren sprechen dagegen.

Branchenweite Krise mit Langzeitwirkung

Experten von Drewry sehen keine kurzfristige Entspannung: "Die Handelsspannungen werden die globale Lieferkette noch länger belasten." Für Hapag-Lloyd bedeutet das konkrete Risiken:

Gewinnwarnungen wahrscheinlich

Kapazitätsanpassungen unvermeidlich

Margendruck durch Leerfahrten

Die Aktie, die seit Jahresanfang bereits 14,22% verloren hat, könnte damit erst am Anfang ihrer Talfahrt stehen. Die nächsten Quartalszahlen werden zum Lackmustest - doch die Vorzeichen stehen alles andere als gut.

Anzeige

Hapag-Lloyd-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hapag-Lloyd-Analyse vom 26. April liefert die Antwort:

Die neusten Hapag-Lloyd-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hapag-Lloyd-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hapag-Lloyd: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...