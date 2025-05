Berlin (ots) -Das globale Linienschifffahrtsunternehmen Hapag-Lloyd setzt Camunda für Prozessorchestrierung ein, um die geschäftliche Agilität zu erhöhen und das Kundenerlebnis zu verbessernCamunda (https://camunda.com/de/), das führende Unternehmen in der Prozessorchestrierung und Automatisierung, gibt heute die Partnerschaft mit Hapag-Lloyd (https://www.hapag-lloyd.com/de/home.html), einer der weltweit führenden Linienreedereien, bekannt, um die eigens entwickelte Software "Freight Information System" (FIS) weiter zu optimieren. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.Das FIS ist das zentrale ERP-System von Hapag-Lloyd und unterstützt sämtliche operative Geschäftsprozesse im weltweiten Door-to-Door-Transport - entlang der gesamten Transportkette. Camunda ersetzt dabei die bisher genutzte, eigenentwickelte Workflow-Engine und wird künftig für die Prozessorchestrierung, einschließlich manueller Aufgaben, innerhalb des FIS sowie in angrenzenden Systemen verwendet.Durch den Einsatz von Camunda kann das Hapag-Lloyd-Team BPMN (Business Process Modeling Notation), die visuelle Standardsprache für die Prozessmodellierung, effektiv nutzen, um die geschäftliche Agilität zu erhöhen und die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachabteilungen zu verbessern. Dank der offenen Architektur von Camunda verfügt Hapag-Lloyd nun über die nötige Flexibilität, um Geschäftsprozesse systemübergreifend zu automatisieren - auch unter Einbindung von Microservices, bei denen bisher manuelle Tätigkeiten erforderlich waren.IBA Group (https://ibagroupit.de/), ein Partnerunternehmen von Camunda, unterstützt die Einführung von Camunda im Rahmen einer langfristigen Entwicklungspartnerschaft mit Hapag-Lloyd.Jan Piekuszewski, Projektlead von Hapag-Lloyd erklärt: "Unser FIS ermöglicht unseren Mitarbeitenden den Echtzeitzugriff auf zentrale Daten, die für das Management der operativen Abläufe in unserem Containerschifffahrtsgeschäft entscheidend sind. Mit Camunda hat unser Team eine Lösung gewählt, die uns eine höhere Transparenz in unseren Geschäftsprozessen verschafft und uns erlaubt, bisher nicht systemgestützte Abläufe zu integrieren. Camunda ermöglicht uns eine nahtlose Anbindung unseres FIS an andere Systeme, reduziert den Einsatz individueller Eigenentwicklungen und hilft uns, Betriebskosten zu senken. Aus technischer Sicht passt die selbst gehostete, cloud-native Version von Camunda, die wir auf AWS betreiben, hervorragend in unsere FIS-Architektur."Frederic Meier, Senior Vice President Sales von Camunda ergänzte: "Immer mehr Unternehmen setzen auf Prozessorchestrierung als Grundlage für erfolgreiche Initiativen zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Wir sind stolz darauf, Hapag-Lloyd bei der weiteren Verbesserung seiner operativen Exzellenz mit unserer Prozessorchestrierungs- und Automatisierungssoftware zu unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Linienschifffahrtsunternehmen, um dessen globales Door-to-Door-Transportgeschäft weiter zu optimieren sowie die interne Effizienz und Agilität zu steigern."Über Hapag-LloydMit einer Flotte von 308 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,4 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 14.000 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,7 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 135 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 21 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten.Über CamundaCamunda ermöglicht es Unternehmen, ihre Prozesse über Menschen, Systeme und Geräte hinweg zu orchestrieren und zu automatisieren. So lassen sich Komplexität bewältigen, Effizienz steigern und auch KI vollständig operationalisieren. Camundas führende Orchestrierungs- und Automatisierungsplattform wurde gleichermaßen für Fach- und IT-Abteilungen entwickelt. Sie führt jeden Prozess mit der nötigen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit aus, um wettbewerbsfähig zu bleiben - und das ohne Kompromisse bei Sicherheit, Governance oder Innovation. Über 700 Unternehmen aller Branchen, darunter Atlassian, ING und Vodafone, vertrauen zur Orchestrierung, Automatisierung und Optimierung ihrer geschäftskritischen Prozesse auf Camunda, um ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter camunda.de.Pressekontakt:Hakob Aridzanjancamunda@piabo.netTel. +49 162 613 2940Original-Content von: Camunda, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100055674/100931825