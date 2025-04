Vatikanstadt/Berlin - Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat die Organisation der Papst-Trauerfeierlichkeiten gelobt. "Franziskus ist einen würdigen Weg zurück zu seinem Schöpfer gegangen", sagte Klöckner am Samstag am Rande der Zeremonie im Vatikan.Für sie sei es "eine Frage der Ehrerbietung, als Katholikin und im Namen des Deutschen Bundestages in Rom dabei zu sein", sagte Klöckner. "So bescheiden wie er lebte, so bescheiden wollte er begraben werden", so die Bundestagspräsidentin. Zum Gedenken an den Papst hatte sie für Samstag an allen Liegenschaften des Deutschen Bundestages die Flaggen auf Halbmast setzen lassen.Franziskus war am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. Für Deutschland nahmen die Spitzen aller fünf ständigen Verfassungsorgane an der Trauerfeier im Vatikan teil: Neben Bundestagspräsidentin Klöckner auch die amtierende Bundesratspräsidentin und Ministerpräsidentin des Saarlands Anke Rehlinger (SPD), Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth.