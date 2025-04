München - Am 31. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München zuhause gegen den FSV Mainz 05 mit 3:0 gewonnen und ist dem Titelgewinn nun ganz nah.Die Kompany-Elf sah sich zu Beginn mit mutigen Mainzern konfrontiert, Burkhardt verpasste in der sechsten Minute nach einer schönen Bewegung nur knapp die frühe Führung.Doch die Süddeutschen zeigten sich eiskalt und markierten in der 27. Minute den ersten Treffer, als Laimer für Sané auflegte und der Nationalspieler flach unten links vollstreckte.In der 40. Minute trat Laimer erneut als Assistgeber auf, diesmal für Olise, der Mwene tunnelte und die Kugel im rechten unteren Eck versenkte. Nach einer konzentrierten erste Hälfte lagen die Hausherren damit verdient in Front.In Hälfte zwei meldeten sich wieder die Gäste vorne an, in der 53. Minute zielte der für den verletzten Caci gekommene Veratschnig etwas zu weit links.Auf der Gegenseite verpasste Sané in der 62. Minute die Entscheidung, allein vor Zentner lupfte der Angreifer nur an den linken Pfosten. Auch in der 80. Minute stand Aluminium seinem Glück im Weg, diesmal ließ er mit einem Distanzschuss den linken Pfosten erzittern.Sein Mannschaftskollege Dier brachte in der 84. Minute dann aber doch das 3:0, als er nach Olise-Ecke von rechts am kurzen Pfosten trocken einnickte.Die Henriksen-Truppe war damit geschlagen, der FCB behielt die drei Punkte zuhause und steht damit kurz vor dem Titelgewinn.Tabellenführer Bayern München hält den Abstand von acht Zählern auf den Zweiten Leverkusen, der in Augsburg siegte, während Mainz vorerst auf Rang sieben abrutscht und ums internationale Geschäft bangen muss.In den Parallelspielen der 1. Bundesliga kam es zu folgenden Ergebnissen: Leverkusen - Augsburg 2:0, Hoffenheim - Dortmund 2:3, Wolfsburg - Freiburg 0:1, Kiel - Gladbach 4:3.