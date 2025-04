München (ots) -Das ist schon sehr kurios: Rüdiger Ziehl tritt als Trainer des 1. FC Saarbrücken zurück, bleibt aber Manager und ernennt mit Alois Schwartz seinen Nachfolger. Der Wechsel erzielt sofort Wirkung. Nach dem 3:0-Sieg bei Rückrunden-Primus Essen will Schwartz "diesen Glauben mitnehmen", aber "nicht in Euphorie verfallen". Kapitän Manuel Zeitz freut sich über "ein paar neue Ideen und Impulse" vom Trainer und gibt zu: "Wenn wir jetzt punktgleich sind mit Cottbus, wäre es dämlich zu sagen, wir wollten Vierter oder Fünfter werden."Angespannte Lage hingegen beim Dritten Cottbus: Energie verstolpert die Pflichtaufgabe beim Absteiger in Unterhaching, holt beim 1:1 in der Nachspielzeit immerhin noch einen Punkt. Trainer Claus-Dieter Wollitz staucht sein Team danach am Mittelkreis zusammen, kritisiert Spieler auch persönlich, übt aber auch Selbstkritik: "Von Erik Engelhardt erwarte ich dann mehr.Der hat schon 2. Liga auf Topniveau gespielt. Ich habe wahrscheinlich nicht die richtige Mischung gefunden, die uns hier erfolgreich sein lässt."Dresden ist nach dem 2:1 gegen Sandhausen voll auf Kurs Aufstieg, was auch an Torschütze Niklas Hauptmann liegt: "Klar war der Sieg wichtig, aber ich will, dass wir das mit aller Macht über die Ziellinie bringen und nächste Woche wieder auf Sieg spielen." Dann geht es im direkten Duell gegen die Mannschaft der Stunde aus Bielefeld - Samstag, ab 16.15 Uhr live bei MagentaSport.Aue kassiert ein 1:5 in Verl, nach dem 2:5 der Hinrunde die 2. Klatsche gegen Verl. Aues Trainer Jens Härtel registriert: "Die 1. Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden. Das kann ich mir nicht erklären. Das war ein kompletter Systemabsturz. Wir wissen, dass wir einen Katastrophentag hatten. Wir müssen uns entschuldigen bei den Fans. Wir müssen uns alle hinterfragen: das Trainerteam und die Mannschaft."In der kommenden Spielzeit wieder in der 3. Liga dabei: Der MSV Duisburg, der sich in der Regionalliga West bereits 3 Spieltage vor Saisonende den Wiederaufstieg in die 3. Liga sicherte. Geschäftsführer Michael Preetz hatte die Rückkehr wurde schon im vergangenen Jahr mit "jungen, hungrigen Spielern" eingeleitet. "Wir werden im Kern mit dieser Mannschaft in die nächste Saison gehen", so Preetz.Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 35. Spieltag in der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport verwenden. Am Sonntag ab 13.15 Uhr kann das Team der Stunde, Arminia Bielefeld, in Ingolstadt einen großen Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Ab 16.15 Uhr empfängt Alemannia Aachen den VfL Osnabrück, ab 19.15 Uhr trifft Waldhof Mannheim im Abstiegskampf auf den VfB Stuttgart II. In der Google Pixel Frauen-Bundesliga spielt Spitzenreiter FC Bayern ab 13.45 Uhr gegen den SC Freiburg - und kann die 3. Meisterschaft in Folge einfahren. Alle Partien live bei MagentaSport.SC Verl - Erzgebirge Aue 5:1Blamage in Verl: Aue zeigt sein Auswärtsgesicht unter Trainer Jens Härtel, liegt zur Pause 0:4 hinten. 8 der 9 letzten Spielen verlieren die Veilchen in der Fremde und sind folgerichtig auf Rang 17 in der Rückrundentabelle. Die Verler rücken nach dem 2. Kantersieg gegen den neuen Lieblingsgegner (Hinspiel: 5:2) ihrem Drittligarekord näher: 2 Punkte fehlen für den SCV noch auf die bisherige Bestmarke: 55 Punkte holte Verl in der Debütsaison 2020/21.Alexander Ende, Trainer SC Verl, verneigt sich vor dem 19jährigen Tim Köhler und motiviert sein Team mit MagentaSport: "Einen Riesenrespekt an die Mannschaft, was wir die Saison abreißen. Wir haben nicht den größten Kader. In der Innenverteidigung sind es nur noch 2 Spieler. Einer davon ist 19 Jahre alt und rockt die ganze Saison. Ich bin stolz. Ich habe den Jungs in der Kabine vor den Anpfiff gesagt, dass sie uns bei MagentaSport vor dem Spiel eine blöde Frage gestellt haben: ob wir die Saison austrudeln lassen. Die Antwort haben sie gegeben. Die Freiheit, der Spaß am Kombinieren zeichnen uns aus. Bei unserer Qualität kann man sich in einen Rausch spielen. Wir haben noch Bedeutung im Aufstiegsrennen. Spiele in Saarbrücken, gegen 1860 München und Osnabrück spielt man nicht einfach so. Die fühlen sich wie Highlights an und wir wollen Highlights draus machen" Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UlArTmRkb3FtcmNqMFY3SEF5RVJHWXZrbHorcTg5K1NPemoyNGoxeTZTOD0=Dominik Steczyk, SC Verl, trifft in den letzten 3 Partien gegen Aue immer: "Das war überzeugend und sehr, sehr verdient. Nun gehen wir schön feiern mit den Jungs. Diesen Treffer übe ich im Training genauso. Ich lasse mich an der Seite fallen und ziehe dann nach innen. Wir wollen zeigen, dass wir eine super Saison gespielt haben. Aue ist so ein Gegner gegen den ich mich wohl fühle." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dWpzZjZsNzZBbENST2dHcHV0ak1Sd1FBUEQzRk5vVGNWd3JlTzYwWG5xdz0=Jens Härtel, Trainer Erzgebirge Aue, erlebt den 2. Systemabsturz der Auer gegen Verl nach dem 2:5 in der Hinrunde: "Die 1. Halbzeit haben wir gar nicht stattgefunden. Das kann ich mir nicht erklären. Das war ein kompletter Systemabsturz. Wir haben defensiv viele Zweikämpfe einfach verloren. Wenn wir den Elfmeter reinmachen, gewinnen wir die 2. Halbzeit 2:1. Wir wissen aber, dass wir einen Katastrophentag hatten. Wir müssen uns entschuldigen bei den Fans. Wir müssen uns alle hinterfragen: das Trainerteam und die Mannschaft." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NDVPeStIUWhiRnBpTGd1QTI5ZnV5WDA0RDJEOUNlN1VTUFU0a2xkLzdYYz0=Matthias Heidrich, Sportdirektor Erzgebirge Aue, glaubt an der Verbleib von Mika Clausen. Dynamo Dresden soll Interesse bekundet haben: "Wir sind mit Mika Clausen im Austausch. Wir gehen davon aus, dass er in der nächsten Saison bei uns spielt. Wir wollen mit ihm ein Stück weit etwas entwickeln. Er ist ein wichtiger Spieler für uns. Wir wollen gern mit einem festen Kern weitermachen." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RWRoRTNsNFF0MFJLWnIzVExHem4vWE9tV2lrdk5SenA5a004Z3lzQlJ4QT0=Heidrich zur Situation bei Aue-Profi Ricky Bornschein nach dessen Krebsdiagnose: "Ricky Bornschein geht es den Umständen entsprechend vernünftig. Wir wussten es ein Stück weit länger und haben ihn vor der OP begleitet. Der Kampf hat begonnen, dass er wieder zurückkehrt. Der Verein hat eine gute Kultur der Prävention und hat das schon einmal gut gemacht." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=alNQV0lnV1lqMjVtZWs5ZzF0blJYc3NBOEZKTUFON0NyRnVranFOVlBJRT0=Pavel Dotchev, MagentaSport-Experte und Ex-Trainer von Erzgebirge Aue, blickt beim Gedanken an seinen Verein vor allem an seinen erkrankten Ex-Spieler Ricky Bornschein: "Das Thema Abstieg ist nach den 3 Punkten in der Vorwoche gegen Dortmund bei Aue durch. Gute Besserung an Ricky Bornschein. Er ist ein toller Junge. Er ist ein Kämpfer. Er wird das mit einem Lächeln schaffen. Heutzutage ist die Medizin auch schon so weit. Er wird das schaffen." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VDg2MHlxcFV1WGFQVkNoY0FWSWNmaUhGL3ErZm9WUkEzczhrYmNwUisvVT0=Dynamo Dresden - SV Sandhausen 2:1Dynamo mit 2 Toren nach 8 Minuten erst wie im Rausch, zum Schluss wird es doch noch eine Zitterpartie! Dresden setzt sich an der Tabellenspitze vorzeitig um 7 Punkte vom Relegationsplatz ab und kann den Sekt für die Aufstiegsfeier schon mal kaltstellen. Andere Gemütslage bei Sandhausen: Wenn das Duell zwischen Mannheim und Stuttgart am Sonntag Unentschieden endet, ist der Sandhäuser Abstieg besiegelt.Thomas Stamm, Trainer Dresden: "Wir haben es unnötig spannend gemacht. Wenn man die Anfangsphase sieht, müssen wir 3:0 oder 4:0 führen, wir haben Chancen für 6 oder 7 Tore. Dann mussten wir das 2:1 schlucken, aber die Jungs sind klar geblieben und haben wenig bis gar nichts mehr zugelassen."... über das bevorstehende direkte Duell gegen Aufstiegskonkurrent Bielefeld am kommenden Samstag, ab 16.15 Uhr live: "Wir freuen uns auf ein richtig gutes Drittligaspiel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VGkzdVhSRUJ3Zit5M2JJZThYaGZFcUt6bUxRV3pMRFI5QjBUUTRqNkpUQT0=Niklas Hauptmann, Dresdner Torschütze zum 2:0, über die Stimmung im heimischen Stadion: "Diese Stimmung ist unfassbar, alle 2 Wochen. Es ist brutal, hier zu spielen. Das macht mit uns etwas, das macht mit dem Gegner etwas. Die letzten 2 Heimspiele davor waren nicht so gut, deswegen war es an der Zeit, dass wir wieder einen Sieg holen und die Leute mit einem guten Gefühl nach Hause schicken."... über die Aufstiegs-Euphorie der Fans nach dem Abpfiff: "Für heute können wir das genießen. Das lässt dich nicht kalt. Es sind alles Menschen und die Emotionen packen dich auch. Trotzdem liegt es an uns, dann wieder sauber und klar zu werden und zu wissen, dass noch nichts geschafft ist. Klar war der Sieg wichtig, aber ich will, dass wir das mit aller Macht über die Ziellinie bringen und nächste Woche wieder auf Sieg spielen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dzF6MVVla2MydmJrUFMrYlRyOU0vTWRaRUlRRXZrazh0ZzZrWThlQ3A5OD0=Dennis Diekmeier, Trainer Sandhausen: "Wir hatten einen Matchplan, die ersten Minuten ging er auf, dann kriegen wir 2 Gegentore und liegen wieder zurück. Das ist ähnlich wie in den letzten Wochen. Gerade in diesem Stadion kommen wir noch gut zurück. Die Mannschaft hat gekämpft und probiert, das kann man ihr nicht absprechen, aber diese Saison ist brutal der Wurm bei uns drin. Das tut weh, wir sind einfach nur traurig."... über den fast sicheren Abstieg: "Wir sind realistisch und wissen, wie es in der Tabelle aussieht und dass morgen unsere beiden Konkurrenten gegeneinander spielen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aDVWenJOODdxT2lyZmR3bHkwR1NPQlJPUVhxd3QyK3BRczhOeHh3ckpwUT0=Patrick Greil, Sandhäuser Torschütze, über die schwierige Tabellensituation: "Es ist nach wie vor hart, dass wir in dieser Situation sind. Es war in den letzten Wochen absehbar. Wir wollten das trotzdem unbedingt vermeiden. Das morgige Spiel (zwischen Mannheim und Stuttgart) werde ich nicht gucken."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=LzdQcmxmdkZaOGFuRVV6cGxOWGxCeHowZWVFZkNSQUdNTjdxVVZsdDZkYz0=Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier lobte als Extra-Motivation im Kampf um den Klassenerhalt eine Nichtabstiegsprämie von 300.000 Euro aus. Am MagentaSport-Mikrofon zeigtPavel Dotchev, von 2010 bis 2011 Trainer in Sandhausen, dafür kein Verständnis: "Mich hat sowas nie motiviert, als Spieler nicht und als Trainer sowieso nicht. Sie haben von 25 Spielen nur 2 gewonnen. Wenn das jetzt die Spieler motivieren soll, dann ist das das falsche Mittel. Ich bin absolut dagegen. Die Spieler müssen sowieso eigene Motivation mitbringen. Es ist natürlich ein Versuch, der nach außen gut ankommt, aber ich halte davon nichts, weil das falsche Motivation ist." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QzFNbWdyR3lvdERyQzhMaFBLOEltUFl2MDViVFhaYTJ2QmRuWlRhSDlUMD0=Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken 0:3Nach dem Trainerwechsel von Rüdiger Ziehl auf Alois Schwartz überzeugt Saarbrücken mit purer Effizienz und zieht als Vierter mit Cottbus auf dem Relegationsplatz gleich. Nach der deutlichen 1:4-Pleite gegen Spitzenreiter Dresden zeigt der 1. FCS an der Hafenstraße ein anderes Gesicht und stoppt den Abwärtstrend der letzten Wochen mit dem höchsten Auswärtssieg der Saison. Im Tabellenmittelfeld sind kleine Rest-Ambitionen auf den Aufstieg für Essen endgültig vom Tisch.Essens Trainer Uwe Koschinat über die 1. Heimniederlage unter seiner Leitung: "Es gehören 2 Dinge zusammen: Zum einen eine perfekt organisierte Saarbrückener Truppe, komplett verändert. Sie haben sich sehr stark reduziert auf enge Linien, viele Bälle klauen und schnell nach vorne spielen. Darauf waren wir mit der Aufstellung vorbereitet, aber wir haben es ganz schlecht gelöst und ihnen voll in die Karten gespielt mit unserer Spielweise. Wir waren in ganz vielen Bereichen nicht gut und dann passt es auch, dass wir das Spiel verlieren."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TUt5cTZWMEVSRUNjMEhZbklFcXlFdkNqV2ZWY0RVaXRMOHJxbjJYMjROaz0=Alois Schwartz, Trainer Saarbrücken, über sein Debüt an der Seitenlinie des FCS: "Es fühlt sich gut an, weil die Jungs 90 Minuten sehr diszipliniert gespielt haben und gute Umschaltmomente hatten. Ohne es zu übertreiben: Wenn man den ein oder anderen Pass noch ruhiger spielt, dann machen wir noch das ein oder andere Tor mehr. Wir haben in den entscheidenden Dritteln gut gearbeitet."... über das Aufstiegsrennen: "Dieses Selbstvertrauen war wichtig, gerade auswärts bei einem Gegner, der in der Rückrunde richtig gut performt hat. Dass man sieht, man kann mithalten oder drüber sein sogar. Das müssen wir erhalten und diesen Glauben mitnehmen Wir haben jetzt ein Spiel gegen Verl, die spielen einen guten Ball, da müssen wir konzentriert sein. Da dürfen wir nicht in Euphorie verfallen, sondern erstmal dieses Spiel analysieren und dann gehen wir aufs nächste." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S2pnQzR1UUp0bG5VaE9ybEJmajlPeUhveEY0a1hZYnNxUHRUYjdGOWJMUT0=Saarbrückens Kapitän Manuel Zeitz, der seinen 1. Startelfeinsatz seit dem 5. Spieltag feierte: "Es war verdammt anstrengend. Nach den 90 Minuten hatte ich ein kleines Luftproblem. Wir sind einfach glücklich, dass wir wieder gewonnen haben. Es war ein verdienter Sieg, auch, wenn Essen eine gute 1. Halbzeit gespielt hat und wir mit ein bisschen Glück geführt haben."... über den Trainerwechsel und ob Alois Schwartz viel verändert hat: "Hat er nicht. Es ist im Fußball ja so, dass komischerweise Trainerwechsel oft irgendwas bewirken. Wir sind froh, dass er bei uns was bewirkt hat und wir gewonnen haben. Es gab ein paar neue Ideen und Impulse. Anscheinend hat das ganz gut funktioniert."... über die Aufstiegsambitionen: "Wenn wir jetzt punktgleich sind mit Cottbus, wäre es dämlich zu sagen, wir wollten Vierter oder Fünfter werden. Wir haben schon nach der Winterpause offensiv gesagt, dass wir hoch wollen. Wir hatten jetzt eine riesige Delle mit 7 Spielen, wo nichts bei rausgekommen ist. Nichtsdestotrotz ist das Ziel gleichgeblieben. Es wurde schwerer, das zu erreichen, aber die Möglichkeit besteht noch und so lange werden wir alles versuchen, dass es noch funktioniert." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MTcxajhWaXJibzVBWk5rbGlzd3RFOFN5b0pad00weUhwWVduOFFjSXI5ND0=Rüdiger Ziehl, Manager und Ex-Trainer Saarbrücken, über den Austausch mit Trainer-Nachfolger Alois Schwartz: "Gerade am Anfang halte ich mich sehr stark zurück. Klar, gucke ich mir mal ein Training an, aber ich sitze nicht ständig im Trainerbüro. Wir wollten einen erfahrenen Trainer holen und den haben wir geholt. Er hat sehr viel erlebt und hat solche Situationen schon oft gemeistert. Der wird sein Ding jetzt machen und wird eine gute Ansprache halten."... über die Entscheidung seines Rücktritts: "Der Druck bei uns war schon ordentlich. Das hat man gespürt. Die Tendenz der letzten 7 Spiele war für mich entscheidend, dass wir da nur 6 Punkte geholt haben. Ich habe darin die letzte Möglichkeit gesehen: Da kommt ein Neuer. Neue Besen kehren gut. Es gibt neue Impulse und neue Entscheidungen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cFJTcjFHbmdDcHpXSXJ2MjZjS3BEQ2dZK24zYU45RlREdWVkRnI1TkRiWT0=SpVgg Unterhaching - Energie Cottbus 1:1Energie holt nach 2 Niederlagen auswärts wieder einen Punkt, ist auf Relegationsrang 3 aber nur noch punktgleich mit Saarbrücken. Claus-Dieter Wollitz ärgert sich nach dem Abpfiff, pfeift seine Mannschaft am Mittelkreis ordentlich zusammen. Spart auch nicht mit persönlicher Kritik - an den Spielern und an sichClaus-Dieter Wollitz, Trainer Energie Cottbus, kritisiert sein Team scharf - unter anderem Stürmer Erik Engelhardt: "Wenn ich sage "Ich kann nur was gewinnen", spiele ich anders als wir in der 1. Halbzeit. Die Reaktion war dann gut. Eisele hält noch ein paar Bälle sehr gut. Wir brauchen eine andere Überzeugung. Wir haben ermöglicht, dass Unterhaching nicht wie ein Absteiger wirkte. Wir hatten keine Sprintmeter. Ich wusste immer, dass wir nicht das obere Level haben. Aber dann braucht man wenigstens die Zweikampfführung. Von Erik Engelhardt erwarte ich dann mehr. Der hat schon 2. Liga auf Topniveau gespielt. Ich habe wahrscheinlich nicht die richtige Mischung gefunden, die uns hier erfolgreich sein lässt."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R0VVbTFNK2tJUXc0TnJpclpEQUdRbGxISDJ3RmVnR2hhTm5KSDBXY01PYz0=Tolgay Cigerci, Ausgleichsschütze bei Energie Cottbus, kann sich gar nicht richtig freuen: "Wir nehmen uns einiges vor. Dann kriegst du in der 2. oder 3. Minute so ein Gegentor und läufst dem Ball hinterher. Wir wollen Zweiter oder Dritter werden. Mit so einer Einstellung wird das nichts. Bei meinem Tor wusste ich gar nicht, ob ich jubeln soll. Das ist unglaublich: Man schießt ein Tor und weiß gar nicht, ob man jubeln soll. Wir müssen psychisch da sein. Man sieht auf dem Platz, ob man unter Druck den Ball annehmen kann oder nicht."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TzFNb3lIWnI5MEVrNi90b1lNS0tlRHdwZ2JJQU5RTy9NR1lnLzRYZnBEWT0=Vitali Matvienko, Trainer SpVgg Unterhaching, sieht sich beim Fernschuss von Johannes Geis schon als Sieger: "Das war eine super 1. Halbzeit. Wir waren gefährlich und hatten super Umschaltmomente. Schließlich hat die Kraft gefehlt. Das kann man nur noch genießen. Der Schuss von Johannes Geis kurz vor Schluss war emotional. Wir dachten der war drin. Schön, dass die Fans uns da so viel positive Energie geben. Wir wollten diese Reaktion nach dem Abstieg zeigen: Wir sind da!" Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eUFLOTVQV0pOcmN6ZndUSWNvTUtMQU1USXZzWGgzRys3Q2ZCQUpkNklNOD0=Manfred Schwabl, Präsident der abgestiegenen SpVgg Unterhaching, vermisst die 3. Liga bei MagentaSport schon jetzt und wird emotional: "Wie die 3. Liga von MagentaSport repräsentiert wird, das hat Stil. Das ist noch Fußball zum Anfassen. Der Ursprung des Ganzen ist die Familie Schmitt-Fleckenstein. Da möchte ich mich nochmal bedanken." Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YkFEVGEzV29IRE5QSFdkQ1Aya3pvUEVmUlB3Y3pvamF2Q1dxRThQbzhxbz0=Viktoria Köln - SV Wehen Wiesbaden 2:0Nach einer torlosen 1. Hälfte sorgen Vrenezi und El Mala im 2. Durchgang für den Kölner Heimsieg. Köln lässt nach zuletzt 2 Niederlagen in Serie nichts anbrennen und wahrt durch den souveränen Sieg noch minimale Aufstiegschancen. Auf den Relegationsplatz hat die Viktoria einen Rückstand von 6 Punkten.Olaf Janßen, Trainer Viktoria Köln, über die Ambitionen zum Saisonende und ob man oben noch angreifen kann: "Das liegt an den anderen. Wir haben unser Ziel, 55 Punkte zu knacken, fast erreicht. Ich traue meiner Mannschaft auch noch 2 Siege zu, dann haben wir den Rückrundenrekord eingestellt mit 30 Punkten. Dann bleibt noch ein Spiel übrig. Wir setzen kein Stopp, wir hören nicht auf zu spielen. Wir haben dieser Liga in der Saison einen besonderen Stempel aufgedrückt, das haben sich die Jungs verdient. Das wollen wir in den letzten 3 Spielen bestätigen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2V0ZkxBODV0ZlNjcFRhVnE3UkNLRFo0Y3N6YWl4OGwzUmorUHFJbFBUZz0=Nils Döring, Trainer SV Wehen Wiesbaden: "Zum einen bin ich stark enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Zum anderen ärgert mich die Art und Weise, wie wir die Gegentore kassieren. Das darf so nicht passieren, da haben wir einfach schlecht verteidigt. Das ärgert einen maßlos." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MzEwdEVBTE9oYm1Bamx2NTN3T0RvRmQwQ1pldEQyTXVlSVM5YktsYXZqND0=Borussia Dortmund II - Hannover 96 II 0:4Hannover 96 II wehrt sich mit dem ersten Auswärtssieg im Jahr 2025 vehement gegen den Abstieg und wahren die Minimalchance auf den Verbleib in Liga 3. Im Duell der Zweivertretungen gewinnen die 96er bei Borussia Dortmund II klar mit 4:0. Die Borussen sorgen sich nach der Pleite umso mehr um den Klassenerhalt. Thema zudem beim BVB: der Vertrag von Trainer Jan Zimmermann wird im Sommer aufgelöst. Der Nachfolger wird laut Ingo Preuß, Sportlicher Leiter, schon kommende Woche verkündet.Jan Zimmermann, Trainer Borussia Dortmund II, wähnt Hannover 96 II schon in der Regionalliga und sorgt sich um die Druckresistenz des BVB II: "Wir haben gut angefangen. Dann war der Elfmeter vor dem 0:1 wohl keiner. Das ist mehr als ärgerlich und macht es nicht leichter. Das 0:3 war der Killer für uns. Wenn am Ende ein 0:4 steht, können wir mit gar nichts zufrieden sein. Eine Mannschaft, die abgestiegen ist, hat uns vorgemacht, was Intensität bedeutet. Wenn wir beim Können schon zu viel Druck verspüren, was machen wir dann beim Müssen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3pKOENIa2xDN3cyelVOZENvejY1UXNyVUxFRzhHZ0lMazk4RjA0cEo3ST0=Ingo Preuß, Sportlicher Leiter Borussia Dortmund II, hat den Nachfolger vom scheidenden Trainer Jan Zimmermann fest im Blick: "Jan Zimmermann ist nach David Wagner der am längsten amtierende Trainer beim BVB II mit 2,5 Jahren. Viele sind danach in die Premier League gewechselt. Er hat hier gute Arbeit gemacht und wird den nächsten Schritt machen können. Den Nachfolger werden wir in der nächsten Woche verkünden können. Wir sind in guten Gesprächen. Die Ligazugehörigkeit spielt da keine Rolle." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlVnUUlNVnFZSDQ3R05ZcXBGTjd3aUhMT2hCMGhmYWNPZXFJeDBYQ3Zkcz0=Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II, feiert den höchsten Auswärtssieg nach dem 5:1 in Oktober in Wiesbaden: "Das war unsere beste Leistung in der Saison. Das war sehr reif. Wir haben die schnellen Spitzen Dortmunds richtig gut verteidigt. So oft haben wir nicht so deutlich gewonnen - dann auch noch zu Null. Dann haben wir auch noch etwas fürs Torverhältnis getan."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K1MwNHdPUFpJQlRFc0p0VXErcko2WmZRQXV2OTZETU9RelZVZHI2aFFxTT0=Duisburg nach einem Jahr Regionalliga zurück in Liga 3! Geschäftsführer Preetz: "Wir wollten sofort zurückkehren", Aufstieg ein "eminent wichtiger Schritt für einen Traditionsverein wie den MSV"Nach dem Drittliga-Abstieg im vergangenen Jahr ist dem MSV Duisburg der direkte Wiederaufstieg in den Profifußball gelungen. In der Regionalliga West machten die Zebras den Aufstieg bereits 3 Spieltage vor dem Saisonende mit einem 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach II klar.MSV-Geschäftsführer Michael Preetz einen Tag nach der Duisburger Megaparty im Gespräch mit MagentaSport: "Nachdem die Jungs im Borussia-Park ausgiebig mit unseren Fans gefeiert haben, sind sie mit dem Bus in die Arena gefahren, da waren schätzungsweise 4.000 oder 5.000 Fans, die die Mannschaft feiern und begrüßen wollten. Die großen Feierlichkeiten beginnen nächste Woche. Wir werden im Rahmen des nächsten Heimspiels am Samstag die Meisterfeier im Stadion haben, dann mit den Fans in unserem Wohnzimmer feiern können und am Sonntag auf dem Rathausbalkon der Stadt Duisburg. Das war vor allem dem Oberbürgermeister nach dieser intensiven Saison wichtig. Darüber freuen wir uns, weil die Stadt sehr eng in diesen schwierigen letzten Wochen und Monaten mit dem Verein zusammengestanden ist."Für die Regionalliga West musste die Mannschaft komplett umgekrempelt werden. Preetz über die aktuelle Spielzeit: "Wir hatten einen sehr großen Umbruch im Sommer, d.h. wir haben eigentlich die ganze Mannschaft ausgewechselt und alles neu gemacht. Wir haben versucht, überwiegend junge und hungrige Spieler nach Duisburg zu holen. Wir haben es geschafft, auch über das ein oder andere positive Ergebnis zum Start - das Quäntchen Glück gehört immer dazu -, relativ schnell einen guten Spirit in die Mannschaft zu bekommen und zusammenzuwachsen. Dann sind wir sehr souverän durch die Runde gekommen und haben das angenommen, was diese Spielklasse fordert. Du gehst als Traditionsverein in jedes Spiel wie ein Pokalspiel. Jeder Gegner schafft es in der Regel, an den oberen Rand seines Leistungsniveaus zu kommen. Das musst du erstmal ausgleichen, das haben die Jungs bravourös hinbekommen. Wir freuen uns sehr darüber, weil das für einen Klub wie den MSV, einen Traditionsverein, ein eminent wichtiger Schritt war."Jetzt muss sich der MSV für die 3. Liga rüsten. Ein großer Umbruch ist laut Preetz nicht geplant: "Wir wollten sofort zurückkehren und haben versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, mit der wir 3. Liga spielen können. Natürlich wird es die ein oder andere Veränderung und Neuzugänge geben, aber wir werden im Kern mit dieser Mannschaft in die nächste Saison gehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U2Z3UG12cURpaTd1MWZmL2EvakVtMHo4SHNqeU9HWmsrTnUyN3RiMGhYcz0=Fußball live bei MagentaSportSonntag, 27.04.20253. Liga, 35. Spieltagab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt 04 - Arminia Bielefeldab 16.15 Uhr: Alemannia Aachen - VfL Osnabrückab 19.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - VfB Stuttgart IIGoogle Pixel Frauen-Bundesliga, 20. Spieltagab 13.45 Uhr: FC Bayern München - SC Freiburgab 18.15 Uhr: 1. FC Köln - Eintracht FrankfurtMontag, 28.04.2025Google Pixel Frauen-Bundesliga, 20. SpieltagAb 17.45 Uhr: VfL Wolfsburg - TSG HoffenheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6020526