Berlin - Die AfD hat lauter einer Erhebung in der Wählergunst zugelegt. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kann die Partei um einen Prozentpunkt zulegen und erreicht damit eine gleichhohe Zustimmung wie CDU/CSU, die bei ihren 25 Prozent aus der Vorwoche verharren.Die SPD verliert einen Prozentpunkt und erzielt nur noch 15 Prozent. Damit würden Union und SPD eine parlamentarische Mehrheit verfehlen. Die Grünen stehen jetzt bei zwölf Prozent (+1), die Linke hält ihre zehn Prozent aus der Vorwoche.Das BSW und die FDP verlieren weiter an Zustimmung und würden einen Wiedereinzug in den Bundestag verfehlen: Die Liberalen kommen nur noch auf drei Prozent (-1), das BSW erreicht vier Prozent (-1). Sechs Prozent der Befragten würden eine der sonstigen Parteien wählen (+1 Prozentpunkt).Für die Erhebung befragte Insa insgesamt 1.204 Personen vom 22. bis 25. April 2025.