Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil dringt auf eine Aufarbeitung der Corona-Politik. "Diese Pandemie ist der Ursprung vieler Spaltungen, die wir in unserem Land erleben. Deswegen müssen wir die Kraft für eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie aufbringen", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben)."Es geht uns mit der Aufarbeitung nicht um die Frage, wer Schuld hat. Wir wollen Lehren aus dieser einschneidenden Zeit ziehen, Brücken bauen und unsere Gesellschaft versöhnen." Die Aufarbeitung sei wichtig für die Demokratie, so Klingbeil. "Während der Pandemie sind in unserem Land Dinge passiert, die wir aus heutiger Sicht nicht wiederholen würden."Ein Beispiel für zu harte Corona-Maßnahmen seien die Schulschließungen gewesen. "Die Debatte um die Impfpflicht ist ebenfalls viel zu hart und zu unversöhnlich geführt worden", monierte der SPD-Chef.