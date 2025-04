Shanghai (ots/PRNewswire) -ChangAn Automobile (https://www.globalchangan.com/) ("ChangAn" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen für intelligente, kohlenstoffarme Mobilitätstechnologie, präsentierte auf der Auto Shanghai 2025 unter dem Motto "Gemeinsam für eine intelligentere Welt" seine neuesten Errungenschaften in den Bereichen innovative Technologie, Markenaufwertung und nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen lud fast 600 in- und ausländische Medienvertreter und über 500 globale Partner nach Shanghai ein, um eine gemeinsame Zukunftsvision zu erkunden.Am ersten Tag der Messe veranstaltete ChangAn eine Reihe von großen Pressekonferenzen und Briefings. Das Unternehmen präsentierte Modelle seiner drei Hauptmarken - CHANG-AN, DEEPAL und AVATR - die jeweils ihre besonderen Stärken hervorheben. ChangAn gab offiziell die Preise und Spezifikationen des Q07 bekannt und positionierte ihn als ein Fahrzeug, das ein komfortables, sorgenfreies Fahrerlebnis bietet. Die Marke DEEPAL, die sich an jüngere Verbraucher wendet, stellte den SUV S09 vor, der die volle Größe hat. Im Rampenlicht stand der AVATR 06, der mit seinem fortschrittlichen Design und der Technologie für assistiertes Fahren den Standard für Elektrofahrzeuge der Luxusklasse neu definieren will - ein intelligentes Fahrzeug, das seinen Fahrer versteht.Während der Ausstellung nahmen die Medien an interaktiven Vorführungen teil, wie z. B. einer Fahrt mit dem CHANG-AN E07, der mit dem intelligenten TH-Fahrwerk ausgestattet ist, um mit Musik synchronisierte Blätter- und Schneeschüttelbewegungen zu erleben. Diese Merkmale unterstrichen die digitale SDA-Plattform von ChangAn und ihre Fortschritte bei der intelligenten Wahrnehmung. Die Teilnehmer konnten auch mit Roboterhunden und humanoiden Robotern interagieren, die den Durchbruch des Unternehmens in der intelligenten Technologie und in den verschiedenen Anwendungsszenarien demonstrierten. Darüber hinaus wurden auch der Intelligent TS Drive, das Intelligent TY Cockpit und BlueCore 3.0 von ChangAn vorgestellt, die die intelligenten Funktionen des Unternehmens auf ein neues Niveau heben.In seiner Grundsatzrede auf der Konferenz 2025 sagte Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile, dass der weltweite Absatz im Jahr 2024 um 34,2 % auf 2,684 Millionen Fahrzeuge steigen wird, wobei 735.000 Fahrzeuge mit neuer Energie und 536.000 international verkauft werden. Auf der Konferenz hob Li Mingcai, geschäftsführender Vizepräsident von ChangAn Automobile, die wichtigsten globalen Meilensteine hervor. Das Unternehmen eröffnete seine erste internationale NEV-Produktionsstätte in Thailand und baute acht Produktionspartnerschaften im Ausland auf, wodurch eine Kapazität von 580.000 Einheiten erreicht wurde. Im Jahr 2024 gehörte ChangAn mit über 500.000 international verkauften Fahrzeugen und einem Umsatz von über 11 Mrd. USD zu den drei größten Automobilexporteuren Chinas. Die Marke expandierte in 20 neue Länder und ist nun in mehr als 100 Ländern weltweit vertreten und verfügt über 1.150 Vertriebskanäle. "In diesem Jahr werden wir den Aufbau der Tochtergesellschaften im Nahen Osten, in Australien und Großbritannien abschließen und unsere Aktivitäten in Märkten mit hohem Potenzial wie Europa, Brasilien, Australien und Indonesien beschleunigen, so dass wir bis 2025 über 10 regionale Geschäftseinheiten verfügen werden", sagte Herr Li.ChangAn setzt sein Bestreben fort, eine Marke von Weltrang zu werden, und konzentriert sich dabei stark auf technologische Innovationen. Wang Xiaofei, geschäftsführender Vizepräsident von ChangAn, teilte den Medien mit, dass das Unternehmen in den letzten zehn Jahren mehr als 40 Milliarden Yuan in drei Kernbereiche der neuen Energien investiert hat. In den nächsten zehn Jahren wird das Unternehmen mehr als 200 Milliarden Yuan in die Automobiltechnologie der Zukunft investieren, sein Forschungs- und Entwicklungsteam um 10.000 Mitarbeiter erweitern und intelligente Autoroboter und fliegende Autos entwickeln, deren Flugtests bis Jahresende abgeschlossen sein sollen.ChangAn Automobile verfolgt eine qualitativ hochwertige Unternehmensentwicklung und hat gleichzeitig die Nachhaltigkeit tief in seine Strategie und seine Geschäftstätigkeit integriert. Im April 2025 veröffentlichte das Unternehmen seinen ESG-Bericht 2024, in dem es seine Arbeit in den Bereichen grüne Ökosysteme, Produkte und Dienstleistungen sowie kommunale Partnerschaften darlegt. Im Jahr 2024 wird ChangAn 735.000 Fahrzeuge mit neuer Energie verkaufen, die Kohlenstoffemissionen während ihres gesamten Lebenszyklus um 5,5 Millionen Tonnen reduzieren, was der Pflanzung von 10.000 Hektar Bäumen entspricht, und zur Entwicklung eines neuen kohlenstoffarmen Ökosystems durch grüne Transformation beitragen."Mit Blick auf die Zukunft wird ChangAn unseren Vast Ocean Plan konsequent vorantreiben und es mehr Nutzern weltweit ermöglichen, die intelligenten, hochwertigen und hocheffizienten grünen Produkte von ChangAn zu nutzen", sagte Li.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2673184/image_5033332_25136749.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2673185/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/changan-globale-medien-und-partner-prasentieren-gemeinsam-auf-der-auto-shanghai-2025-ihre-zukunft-302439031.htmlPressekontakt:wangyh19@changan.com.cnOriginal-Content von: Changan Automobile, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142777/6020572