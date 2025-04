Nordea setzt sein Aktienrückkaufprogramm fort und erwirbt Papiere im Wert von 5,44 Millionen Euro. Das Programm stärkt das Vertrauen der Anleger und unterstützt Mitarbeiterbeteiligungen.

Nordea setzt sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm konsequent um - und zeigt damit Stärke in unruhigen Marktzeiten. Doch was steckt hinter der jüngsten Transaktion, und wie wirkt sich das auf die Kapitalstruktur des finnischen Bankenriesen aus?

Am Freitag griff Nordea erneut selbst zum Portemonnaie und kaufte eigene Aktien im Wert von über 5,4 Millionen Euro zurück. Die Details der Transaktion:

460.441 Aktien wurden an verschiedenen Börsenplätzen erworben

wurden an verschiedenen Börsenplätzen erworben Durchschnittspreis: 11,81 Euro pro Aktie

pro Aktie Gesamtvolumen: 5,44 Millionen Euro

Das Rückkaufprogramm ist Teil eines größeren Plans, der auf der Hauptversammlung 2024 beschlossen wurde. Insgesamt darf die Bank eigene Papiere im Wert von bis zu 250 Millionen Euro erwerben - ein klares Signal an die Anleger, dass das Management an die Zukunft des Unternehmens glaubt.

Besonders interessant: Ein großer Teil der zurückgekauften Aktien ist für langfristige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme vorgesehen. Aktuell hält Nordea bereits über 10 Millionen eigene Aktien für Vergütungszwecke und weitere 2,8 Millionen für Kapitaloptimierungen.

Der jüngste Rückkauf könnte ein Grund für die leichte Erholung der Aktie in der vergangenen Woche sein. Während viele Finanzwerte unter Druck stehen, zeigt Nordea mit diesem Schritt nicht nur finanzielle Stärke, sondern auch Weitsicht in der Kapitalverwaltung. Die Frage bleibt: Wird das Programm weiterhin so zügig umgesetzt - und wie wirkt sich das langfristig auf den Aktienkurs aus?

