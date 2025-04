VOR DER EXPLOSION?!: Warum 2025 das Jahr des großen Ausbruchs wird - und welche Aktie jetzt jeder kennen sollte!

Anzeige / Werbung

Bahnt sich ein neuer Megatrend an? Während viele Anleger noch mit Tech-Aktien beschäftigt sind, beginnt für strategische Investoren jetzt die vielleicht größte Gelegenheit der letzten Dekade.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

willkommen in einer neuen Welt der Edelmetalle! Was sich in den vergangenen Monaten angedeutet hat, ist jetzt nicht mehr zu übersehen: Gold und Silber schalten in den Turbo. Die Kursentwicklungen sind nicht zufällig - sie sind das Resultat eines gewaltigen strukturellen Umbruchs. Und wer diesen Moment verpasst, könnte den vielleicht größten Rohstoff-Move der Dekade "verschlafen".

Silber vor dem Comeback seines Lebens!

Die Zeichen könnten klarer kaum sein: Ein nie dagewesenes Angebotsdefizit, explodierende Nachfragein Schlüsselindustrien und eine geopolitische Weltlage, die das Edel- und Industriemetall zunehmend in den Mittelpunkt strategischer Überlegungen rückt.

Wer heute noch glaubt, Silber sei nur der "kleine Bruder von Gold", verpasst möglicherweise die gigantische Chance auf eine Verfünffachung - wie zuletzt im Jahr 2004!

Historisches Defizit - historisches Potenzial!

Zum siebten Mal in Folge übersteigt die Nachfrage das Angebot - ein Zustand, der historisch fast immer zu explosiven Preisbewegungen geführt hat. Und diesmal kommt sogar noch mehr Zunder ins Spiel. Solarmodule, E-Autos, Halbleiter, KI-Rechenzentren und sogar Kernkraftwerke - sie alle brauchen Silber! Im Jahr 2023 wurden allein 660 Gigawatt Photovoltaikleistung installiert - konservativ geschätzt bedeutete das einen Verbrauch von vermutlich mehr als 66 Millionen Unzen Silber. Und 2025 steht bereits der nächste Rekord vor der Tür.

Dazu kommt: Ein Atomkraftwerk kann bis zu 5 Millionen Unzen Silber verschlingen, und die Rüstungsindustrie wird zum neuen Nachfragetreiber - denn moderne Waffen- und Verteidigungssysteme funktionieren nicht ohne Silber.

Angebot? Fehlanzeige!

Sinkende Förderquoten, kaum neue Minen und ein schwaches Recycling-System sind der perfekte Sturm für steigende Preise! Der Markt ist extrem angespannt. Und genau deshalb sollten sich clevere Anleger jetzt positionieren.

Der Preisdruck steigt - der Countdown läuft!

Silber notiert derzeit um die 33,- US-Dollar. Doch bei einem Ausbruch über 36,- US-Dollar erwarten viele Marktbeobachter eine Kursrakete, die uns mittelfristig in Richtung 62,- US-Dollar und mehr führen könnte!

Auch Gold, der sichere Hafen hebt weiter ab - Allzeithoch ist erst der Anfang!

Am 22. April 2025 wurde Geschichte geschrieben: Der Goldpreis erreichte mit annähernd 3.499,- US-Dollar ein neues Allzeithoch - und damit nicht nur ein neues Kapitel, sondern eine neue Dimension!

Geopolitik, Zentralbanken & algorithmische Käufe befeuern den Goldrausch!

US-China-Konflikt reloaded: Strafzölle, politische Eskalationen, Fed-Kritik - das Tail-Risk steigt! Hinzu kommen Zentralbank-Goldkäufe auf Rekordniveau! Bereits mehr als 700 Tonnen wurden allein im Q1/2025, durch Russland, China und Schwellenländer aufgesogen. Daraufhin scheint es einen technischen Trigger gegeben zu haben, da der Durchbruch über 3.300,- US-Dollar je Feinunze und 3.400,- US-Dollar je Feinunze eine Kettenreaktion an algorithmischen Käufen und "Short-Squeezes' auslöste - begleitet von physischer Nachfrage aus Indien und China.

Goldangebot stottert - und das bei Rekordnachfrage!

Großprojekte wie "Pascua-Lama'von Barrick oder "Ahafo-North' von Newmont verzögern sich. Gleichzeitig bleiben Recycling-Mengen weit unter dem Zehnjahres-Durchschnitt. Investoren horten physisches Metall - der Markt wird physisch regelrecht "ausgetrocknet".

Preisziel: 4.000,- US-Dollar und mehr?

Die renommierte Großbank JP Morgan rechnet mit einem Goldpreis von 3.675,- US-Dollar je Feinunze bis zum Jahresende und nannte 4.000,- US-Dollar je Feinunze als mögliches Preisziel bis Q2/2026. Noch optimistischer sind die Experten der ebenfalls renommierten US-Großbank Goldman Sachs, die als Basisszenario ein Preisziel von 3.800,- US-Dollar je Feinunze als Basisszenario - mit Extremziel von 4.500,- US-Dollar je Feinunze ausgeben, sofern sich das geopolitische Umfeld weiter verschärft.

Strategisch positionieren - am besten jetzt!

Und wer auf Kombinationen aus Gold und Silber setzt, sollte doppelt profitieren, vor allem mit Summa Silver (WKN: A2P4EE) im Depot, die gerade Weltklasse-Ergebnisse von seinem erst kürzlich übernommenen "Kennedy'-Projekt vorgelegt haben!

22 Kilometer voller Hochgrad-Potenzial: Summa Silver meldet Volltreffer!

Was für ein Paukenschlag: Summa Silver (WKN: A2P4EE) untermauert mit neuen sensationellen Proben seine Ambitionen auf einen der nächsten großen Edelmetallfunde in Nevada!

Quelle: Summa Silver

Sofort die ersten Ergebnisse der aktuellen Exploration auf dem "Kennedy'-Projekt lassen die Silber- und Gold-Welt aufhorchen und zeigen eindrucksvoll, welches unglaubliche Potenzial hier schlummert - und bieten Investoren damit eine einmalige Gelegenheit, sich frühzeitig an einem potenziellen Multiplikator zu beteiligen!

Der Fokus der Erkundungsarbeiten lag auf den aussichtsreichen Zielgebieten "Gold Note' und "Coyote'. Insgesamt 23 Proben wurden vor allem aus Bereichen entnommen, in denen in der Vergangenheit Arbeiten an der Oberfläche erfolgten. Und dies erwies sich als eine weise Entscheidung, was die folgenden Highlights eindrucksvoll bestätigen:

Mit diesen TOP-Ergebnissen wurden nicht nur die historische Gehalte bestätigt, sondern sogar noch übertroffen!

Quelle: Summa Silver

Und damit nicht genug, so wurden noch über 22 km hochgradige Gold- und Silberquarzadern an der Oberfläche aufgezeigt, was für ein System in Distriktgröße spricht! Wichtig zu wissen ist, dass diese Proben aus Bereichen stammen, die noch nie systematisch exploriert wurden. Die mineralisierten Adern und Brekzien durchziehen das Projektgelände in unglaublicher Ausdehnung und Tiefe - das wahre Ausmaß ist also noch längst nicht definiert!

Quelle: Summa Silver

"Diese Resultate sind ein klarer Beleg für die Außergewöhnlichkeit des Kennedy-Projekts,"

betont der euphorische CEO Galen McNamara, der noch hinzufügte:

"Wir stehen erst ganz am Anfang der Entdeckung eines riesigen Systems, das bislang nie mit modernen Methoden untersucht wurde."

Explosives Potenzial in jedem Gesteinsbrocken!

Was Summa Silver (WKN: A2P4EE) hier aufdeckt, könnte eine neue Edelmetall-Dynastie begründen:

Historische Abbaustätten wie die "Gold Note'-Mine lieferten schon früher Traumergebnisse - jetzt zeigt sich, dass noch viel mehr verborgen liegt.

Die "Coyote'-Zone allein bringt über hunderte Meter hinweg hochgradige Ergebnisse ans Tageslicht.

22 km offenes Adernetzwerk: Das bedeutet eine schier unendliche Möglichkeit zur Ressourcenausweitung.

Wie geht es weiter? - Der nächste Gang ist schon eingelegt!

Nach dem starken Auftakt bei "Gold Note' und "Coyote' macht Summa Silver (WKN: A2P4EE)unmissverständlich klar: Das war erst der Anfang! Denn die beiden Zielgebiete repräsentieren lediglich zwei von insgesamt sechs hochgradigen Zonen innerhalb des "Kennedy'-Projekts - und keines davonwurde bislang mit modernen Explorationsmethoden untersucht! Genau das soll sich jetzt ändern. Die ersten Ergebnisse sprechen bereits eine deutliche Sprache und liefern den perfekten Nährboden für den nächsten Explorationsschub.

Summa (WKN: A2P4EE) kündigt ein umfassendes, multidisziplinäres Programm an, das keine Wünsche offenlässt: geologische Kartierungen, systematische Gesteinsproben, geophysikalische und geochemische Bodenuntersuchungen - und schließlich gezielte Bohrungen. Ziel ist es, die Gehaltesowie die seitliche und vertikale Ausdehnung der oberflächennahen Mineralisierung exakt zu bestimmen. Und das Beste: Bereits in diesem Jahr sollen weitere Arbeitsprogramme anlaufen. Es ist klar: Summa Silver (WKN: A2P4EE) steht bereit und fest entschlossen, das volle Potenzial von "Kennedy' zu entfesseln- und …

Der Countdown läuft - Jetzt handeln, bevor die Bohrprogramme die nächste Kursrakete zünden!

Systematische Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen und Bodenproben stehen bereit, um das volle Potenzial zu entfesseln. Bereits erste Bohrungen auf den Nachbarprojekten haben gezeigt, welches explosive Wachstum in der Region möglich ist - jetzt ist Summa Silver (WKN: A2P4EE) an der Reihe!

Fazit: 2025 das Jahr der Edelmetalle und der perfekte Sturm für explosive Gewinne!

Gold auf Rekordhoch. Silber vor dem Ausbruch. Die Lage ist klar: Wir erleben den Beginn eines massiven Edelmetall-Superzyklus. Wer jetzt klug investiert, positioniert sich nicht nur gegen Inflation, Instabilität und Währungsrisiken - sondern für maximales Wachstumspotenzial.

Mit seinem "Kennedy'-Projekt hat sich Summa Silver (WKN: A2P4EE) in die "Pole-Position' für einen der bedeutendsten neuen Edelmetallfunde katapultiert. Noch ist diese Aktie ein übersehener Geheimtipp - aber das dürfte sich bald ändern, bei solchen gewaltigen Ergebnissen! Wer jetzt einsteigt, setzt auf eine Vervielfachungs-Chance, wie sie nur einmal in vielen Jahren kommt!

Weitere z wei Projekte und weitere hochgradige Entdeckungsexplosionen!

Denn Summa Silver besitzt mit den Projekten "Hughes' in Nevada und "Mogollon' in New Mexico einen weiteren Doppelschlag der Superlative: Über 75 Millionen Unzen Silberäquivalent bei teils absolut spektakulären Gehalten von über 400 g/t AgÄq!

Quelle: Summa Silver

"Hughes' glänzt mit bis zu 421 g/t AgÄq in den "abgeleiteten'-Ressourcen - "Mogollon' liefert satte 367 g/t AgÄq in epischer Größenordnung. Selbst die historischen Tailings strotzen nur so vor Restwert! Was das "Hughes'-Projekt angeht, von hier erwarten wir die nächsten Bohrergebnisse.

Sie sehen also, spätestens ab jetzt gehört Summa Silver (WKN: A2P4EE) nicht mehr nur auf die Watchlist, sondern jetzt ist die Zeit zum aktiv werden. Jetzt heißt es beherzt zugreifen, solange der Kurs noch im Frühstufenbereich verharrt! Jeder weitere Explorationserfolg kann der nächste Kurs-Turbo sein, der die Aktie in ganz neue Sphären katapultiert! Der Markt schreit nach neuen Entdeckungen - und Summa Silver (WKN: A2P4EE) liefert die perfekte Antwort!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Summa Silver, WallstreetOnline.de, Rohstoff-TV.de, eigener Research und eigene Berechnungen

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002746044,CA86565E1051,378696065