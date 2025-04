Berlin - Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer fordert Veränderungen an der SPD-Spitze.Notwendig sei "eine Parteispitze, die die SPD aus dem Umfragetief führt", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagausgaben). "Denn nur wenn Menschen der SPD vertrauen, können wir umsetzen, wofür wir stehen." Das bedeute, dass "wir dabei nicht nur in Parteitagsdebatten denken dürfen, sondern auch daran denken müssen, wie wir die Menschen überzeugen, die daheim am Küchentisch darüber diskutieren, wie Deutschland wieder besser werden kann und welche Rolle dabei die SPD spielt", so Schweitzer.Darüber hinaus brauche die Regierung starke Minister, "die Kraft und Kompetenz haben, um die großen Aufgaben zu lösen und zugleich das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen können", sagte der Regierungschef.