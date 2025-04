Hannover/Hamburg - Zum Abschluss des 31. Spieltags der 2. Bundesliga haben sowohl der 1. FC Köln als auch der Hamburger SV Punkte liegen lassen und damit einen großen Schritt in Richtung Aufstieg verpasst. Die Hamburger unterlagen zu Hause gegen den Karlsruher SC mit 1:2, während Köln bei Hannover 96 mit 0:1 verlor.Der HSV war zunächst in der 30. Minute durch ein Tor von Louey Ben Farhat in Rückstand geraten. Davie Selke konnte das Spiel in der 42. Minute kurzzeitig ausgleichen, indem er einen Foulelfmeter verwandelte. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Marvin Wanitzek den KSC aber wieder nach vorne. Nach dem Seitenwechsel gelang es den Hausherren nicht, für Belebung in der Offensive zu sorgen - die Pleite ließ sich somit nicht mehr abwenden.In Hannover hatten die Geißböcke im ersten Durchgang gegen die starken 96er zunächst Probleme. In der zweiten Halbzeit mussten sie nach Gelb-Rot für Leart Pacarada ab der 50. Minute in Unterzahl spielen. Mit einem Mann mehr auf dem Platz brachte Lars Gindorf die Hausherren schließlich in der 57. Minute in Führung. Torgefahr strahlten die Kölner danach nur selten aus, sodass es bei der Niederlage blieb.Köln bleibt aber dennoch Tabellenführer, der Vorsprung auf den HSV beträgt einen Punkt. Auf Relegationsplatz drei haben die Geißböcke vier und die Hamburger drei Zähler Vorsprung. Für die Kölner geht es am Samstagabend gegen Regensburg weiter, der HSV ist am Samstagnachmittag in Darmstadt gefordert.Die dritte Partie des Nachmittags zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Schalke 04 endete 2:1.