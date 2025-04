Die BKW-Aktie verzeichnet eine leichte Aufwärtsbewegung und ein starkes Jahresplus von 19%. Mit soliden Fundamentaldaten und einem guten ESG-Rating bleibt der Energiekonzern attraktiv.

Die BKW-Aktie zeigt heute eine leichte Aufwärtsbewegung und notiert mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 157,30 CHF. Damit setzt der Energiekonzern seine stabile Performance der letzten Monate fort - immerhin hat das Papier im Jahresvergleich eine beachtliche Steigerung von rund 19 Prozent hingelegt.

Fundamentaldaten unter der Lupe

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei BKW ?

Die aktuelle Bewertung der BKW-Aktie wirft interessante Fragen auf: Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) mit 1,94 leicht über dem Niveau von 2024 liegt, deutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,17 auf eine solide Bewertung hin. Besonders bemerkenswert ist das ESG-Rating von MSCI mit einem "A", das die Nachhaltigkeitsbemühungen des Unternehmens unterstreicht.

Marktkapitalisierung: 8,8 Mrd. EUR

8,8 Mrd. EUR 52-Wochen-Spanne: +56,44% über dem Tief, -5,48% unter dem Hoch

+56,44% über dem Tief, -5,48% unter dem Hoch Analystenmeinungen: 75% bullish (3 von 4)

Was kommt als Nächstes?

Die kommende Woche hält wichtige Termine für Aktionäre bereit: Am 29. April steht die Jahreshauptversammlung an, gefolgt vom Détachement der Schlussdividende am 2. Mai. Die Analysten bleiben insgesamt optimistisch - das durchschnittliche Kursziel von 173,75 CHF liegt rund 11 Prozent über dem aktuellen Niveau. Doch kann der Titel diese Erwartungen erfüllen? Die Antwort könnte in der weiteren Entwicklung der Energiemärkte liegen, wo BKW mit seinem Fokus auf CO2-freien Strom gut positioniert ist.

Anzeige

BKW-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BKW-Analyse vom 27. April liefert die Antwort:

Die neusten BKW-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BKW-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BKW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...