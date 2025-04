Die BP-Aktie verliert im April über 25% an Wert. Analysten zeigen sich verunsichert, während die Spannung vor den Quartalszahlen wächst.

Die BP-Aktie steckt in einer tiefen Krise - allein im April verlor das Papier über 25% an Wert. Aktuell notiert die Aktie bei 3,90 Euro und damit nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief. Doch was treibt den anhaltenden Abwärtstrend beim britischen Ölgiganten?

Analysten bleiben skeptisch

Die jüngsten Analystenbewertungen spiegeln die Verunsicherung wider: Von 19 bewertenden Analysten empfehlen 13 lediglich "Halten", nur fünf sehen Potenzial für eine Outperformance. Besonders bemerkenswert: Die durchschnittliche Kurszielspanne reicht von 4,78 bis 8,65 Dollar - ein extrem breites Spektrum, das auf erhebliche Unsicherheiten hindeutet.

Aktueller Kurs: 3,90 Euro (-7,14% zum Vortag)

1-Monats-Performance: -25,29%

52-Wochen-Tief: 3,84 Euro

Fundamentale Baustellen

Die Fundamentaldaten zeigen gemischte Signale: Zwar erscheint das KGV von 7,42 für 2025 attraktiv, doch die Umsatzprognosen wurden zuletzt mehrfach nach unten korrigiert. Auch die Gewinnerwartungen der Analysten sanken in den letzten Monaten kontinuierlich - ein klares Warnsignal für Anleger.

Spannung vor Quartalszahlen

Alle Augen richten sich nun auf die für den 29. April angekündigten Q1-Zahlen. Kann BP die pessimistischen Erwartungen übertreffen oder droht weitere Enttäuschung? Die jüngste Kursentwicklung deutet darauf hin, dass viele Investoren bereits das Schlimmste erwarten.

