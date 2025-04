© Foto: picture alliance / SZ Photo | Jens Schicke

Gemessen an der Dividendenrendite war PepsiCo schon lange nicht mehr so günstig zu haben. Dabei sprechen Zuverlässigkeit und Krisenresistenz für den Getränkeriesen, der 53 Jahre in Folge die Ausschüttungen erhöht hat.Dividendenkönige nehmen in der Welt des passiven Investierens einen besonderen Stellenwert ein, da sie ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit und Verlässlichkeit bieten. Zwar sind ihre Renditen häufig etwas niedriger, doch dies wird durch den Compounder-Effekt ausgeglichen, der in gewisser Weise mit dem Zinseszinseffekt verglichen werden kann. Im heutigen Dividenden-Radar wollen wir uns mit PepsiCo beschäftigen, einem Unternehmen, das in vielen Premium-Kategorien auffällt. …