Swissquote verzeichnet hohe Margen, doch Analysten bewerten die Aktie skeptisch. Die kommende UBS-Konferenz könnte neue Impulse bringen.

Die Swissquote-Aktie zeigt sich derzeit in einer Seitwärtsphase. Nach einem starken Jahresverlauf mit einem Plus von über 60 Prozent in den letzten zwölf Monaten sucht der Titel aktuell nach neuer Richtung. Am Freitag schloss das Papier bei 402,20 CHF, was einem leichten Minus von 0,07 Prozent zum Vortag entspricht.

Fundamentale Stärken versus Bewertungsbedenken

Die jüngsten Kennzahlen offenbaren ein zwiespältiges Bild: Einerseits punktet Swissquote mit hohen Margen und einer hervorragenden finanziellen Situation. Die Gewinnmargen gehören zu den besten im gesamten börsennotierten Universum. Andererseits erscheint die Aktie mit einem KUV von 9,84 und einem KGV von 22,23 nach aktuellen Berechnungen hoch bewertet.

Analysten bleiben skeptisch

Der Analystenkonsens spiegelt diese Ambivalenz wider: Die Mehrheit der sechs beobachtenden Analysten empfiehlt die Aktie lediglich als "Hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 369 CHF sogar unter dem aktuellen Kursniveau. Allerdings gibt es auch optimistischere Stimmen, die ein Ziel von bis zu 500 CHF sehen.

In den kommenden Wochen könnten neue Impulse von den anstehenden Terminen ausgehen. Besonders die Teilnahme an der UBS Pan European Small and Mid Cap Conference am 15. Mai wird von Investoren aufmerksam verfolgt werden. Bis dahin dürfte die Aktie weiterhin in ihrem etablierten Korridor zwischen dem 50-Tage-Durchschnitt bei 385 CHF und dem 52-Wochen-Hoch bei 433,60 CHF pendeln.

