Erfurt - Thüringens BSW-Chefin Katja Wolf hat nach dem BSW-Landesparteitag in Gera für mehr Kompromissbereitschaft innerhalb der Partei geworben."Der Kern guter Regierungsarbeit liegt doch darin, inwieweit man - ich mag das Wort pragmatisch nicht - kompromissbereit ist", sagte sie dem Nachrichtenmagazin Politico (Montagsausgabe). "Ich bin davon überzeugt, dass eine Partei, insbesondere eine mit 15,8 Prozent, natürlich Kompromisse eingehen muss, um gestalten zu können. Dabei stellt sich für mich die grundlegende Frage: Sind Kompromisse per se ein Verkaufen der eigenen Seele - und will man lieber als linke oder halblinke Protestpartei der reinen Lehre unterwegs sein?"Wolf wirbt zudem "ausdrücklich" nicht dafür, Regional- oder Ostpartei zu werden. "Wir müssen vielmehr die starke Stimme des Ostens werden, auch, weil es außer uns kaum jemanden mit diesem Anspruch gibt." "Wir verfügen hier über eine starke Position, die wir auch annehmen sollten", so Wolf weiter. "Und das gilt auch für den Bundesvorstand, in dem im Moment der Osten im Prinzip nicht vertreten ist." Das Thüringer BSW will, dass Ex-Co-Landesvorsitzender Steffen Schütz dort einzieht.Zur Frage, ob man in Thüringen eher die rechtsextreme AfD unter Björn Höcke oder die kriegerische Weltlage als Hauptbedrohung sehe, sagte sie: "Ich persönlich mache mir große Sorgen um eine weltweite geopolitische Situation, die nicht mehr beherrschbar ist." Aber der Fokus liege auf Thüringen, wo sich die Frage stelle, "wie man politisches Vertrauen zurückgewinnen und bei der nächsten Wahl einen Ministerpräsidenten Höcke verhindern kann. Wir gewinnen Vertrauen zurück, mit einer Politik, durch die die Menschen Verbesserungen erfahren", sagte Wolf.