Frisch, regional, nachhaltig - so präsentiert sich ab Donnerstag, 8. Mai, Deutschlands erster Supermarkt aus Holzbausteinen: der neue EDEKA Popko in der Neudammstraße 111 in Braunschweig-Lamme. Aktuell laufen die letzten vorbereitenden Arbeiten vor der großen Neueröffnung: Ware wird verräumt, Technik installiert und Gestaltungselemente werden angebracht. ...

