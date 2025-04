2024 wurden in Sachsen-Anhalt 160 t Birnen geerntet, wie das Statistische Landesamt anlässlich des Tages der Birne am 27. April mitteilt. Bedingt durch die Nachtfröste im April 2024 lag die Erntemenge nur bei einem guten Drittel (36,4 %) des 10-jährigen Mittels (440 t). Bildquelle: Pixabay Seit 2002 wurden in keinem Jahr weniger Birnen geerntet. Bisher wurde im genannten...

