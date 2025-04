Der Kartoffelausschuss des spanischen Verbandes FEPEX, der sich aus den Verantwortlichen für Produktion und Vermarktung in den wichtigsten Anbaugebieten Spaniens zusammensetzt, prognostiziert für dieses Jahr eine gute Saison mit Mengen ähnlich denen von 2024, da die Frühkartoffelernte in Murcia bereits begonnen hat. Bildquelle: Pixabay Der Regen hatte Auswirkungen in den...

