Die Betriebe für die Produktion von grünem Spargel in Guadalajara liegen 20 Tage hinter dem Zeitplan von 2024 zurück, so berichtet FyH.es. Die Anbaubetriebe für grünen Spargel in Guadalajara ernten bereits seit mehreren Wochen, liegen aber 20 Tage hinter den zu dem gleichen Zeitpunkt 2024 erzielten Erntezahlen zurück. Bildquelle: Pixabay "Diese...

Den vollständigen Artikel lesen ...