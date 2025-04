Ungewöhnlich hohes Handelsvolumen und verstärktes Engagement von Hedgefonds heizen die Spekulationen um Northern Dynasty Minerals an. Steht das Pebble-Projekt vor einem Wendepunkt?

Die Aktie des umstrittenen Bergbauunternehmens Northern Dynasty Minerals sorgt derzeit für erhöhte Aufmerksamkeit - und das nicht ohne Grund. Während sich der Titel in den letzten Monaten wie ein Pendel zwischen Hoffnung und Skepsis bewegte, deutet die jüngste Handelsspitze auf eine mögliche Trendwende hin. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Interesse der Investoren?

Ungewöhnlich hohes Handelsvolumen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Northern Dynasty Minerals ?

Am vergangenen Freitag flossen ungewöhnlich viele Orders: Mit über 3,2 Millionen gehandelten Aktien lag das Volumen deutlich über dem Durchschnitt. Der Kurs kletterte im Tagesverlauf auf 1,21 Dollar, nachdem er zuvor bei 1,16 Dollar geschlossen hatte. Diese Bewegung wirft die Frage auf: Beginnen Investoren wieder, an das umstrittene Pebble-Projekt in Alaska zu glauben?

Institutionelle Investoren erhöhen ihre Einsätze

Besonders auffällig: Hedgefonds und institutionelle Anleger haben ihre Positionen in jüngster Zeit deutlich ausgebaut.

Stifel Financial stockte sein Engagement im dritten Quartal um satte 71,8% auf

stockte sein Engagement im dritten Quartal um satte 71,8% auf Virtu Financial stieg komplett neu ein

stieg komplett neu ein Game Plan Financial Advisors erhöhte im vierten Quartal nach

Diese Bewegungen deuten darauf hin, dass professionelle Marktteilnehmer trotz der anhaltenden Kontroversen um das Unternehmen eine Chance wittern. Stifel Financial hält nun Aktien im Wert von 31.000 Dollar, Virtu Financial positionierte sich mit 60.000 Dollar.

Analysten uneins über die Zukunft

Die Bewertungen der Analysten könnten kaum unterschiedlicher ausfallen:

Canaccord Genuity schwenkte jüngst auf "Strong Buy" um

schwenkte jüngst auf "Strong Buy" um StockNews.com warnt dagegen mit einem "Sell"-Rating

warnt dagegen mit einem "Sell"-Rating HC Wainwright bleibt bei "Buy" und sieht ein Kursziel von 1,30 Dollar

Diese Polarisierung spiegelt die grundsätzliche Unsicherheit wider, die das Unternehmen seit Jahren begleitet. Während die einen auf die wertvollen Mineralvorkommen im Pebble-Projekt setzen, fürchten andere die anhaltenden regulatorischen Hürden und Umweltbedenken.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der jüngste Optimismus berechtigt ist - oder ob Northern Dynasty Minerals wieder in die Baisse zurückfällt. Eins steht fest: Langweilig wird es bei diesem Titel nicht.

Anzeige

Northern Dynasty Minerals-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Northern Dynasty Minerals-Analyse vom 28. April liefert die Antwort:

Die neusten Northern Dynasty Minerals-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Northern Dynasty Minerals-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Northern Dynasty Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...