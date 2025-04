EUR/JPY zieht am Montag einige Verkäufer an, da die Nachfrage nach dem sicheren Hafen JPY wiederbelebt wird.Gedämpfte USD-Nachfrage bietet Unterstützung für den Euro, was die Verluste für das Währungspaar begrenzen könnte.Die divergierenden geldpolitischen Erwartungen von BoJ und EZB erfordern Vorsicht für bullische Händler.Das Währungspaar EUR/JPY ...

