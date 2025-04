Die SolarEdge-Aktie zeigt gemischte Signale: Während einige Analysten abraten, setzen Großinvestoren auf eine Trendwende. Die Quartalszahlen am 6. Mai könnten entscheidend sein.

Analysten uneins über Zukunft

Die SolarEdge-Aktie steckt in einer Zwickmühle: Während einige Investoren offenbar auf eine Trendwende setzen, bleiben Analysten gespalten. Northland Capital wagte immerhin ein Upgrade auf "Hold", doch Guggenheim hält unbeirrt an seinem "Sell"-Rating fest. Die durchschnittliche Kurszielprognose von 16,82 Dollar zeigt zwar theoretisches Potenzial nach oben - doch mit Argus (14 Dollar) und einer weiteren Bank (13 Dollar) gibt es auch deutlich pessimistischere Stimmen.

Institutionelle Spieler erhöhen Einsatz

Interessant: Trotz des anhaltenden Abwärtstrends haben einige große Investoren ihre Positionen massiv ausgebaut. Y.D. More Investments steigerte sein Engagement im vierten Quartal um satte 251,8%, Jones Financial Companies sogar um 401,2%. Auch Chairman Avery More kaufte im März 30.000 Aktien zu durchschnittlich 13,70 Dollar - ein klares Vertrauensvotum des Insiders.

Doch die technische Analyse malt ein düsteres Bild: Walletinvestor.com prognostiziert gar einen möglichen Wertverfall bis nahe null. Der RSI von 33,6 deutet zwar auf leichte Überverkauftheit hin, doch die extreme Volatilität von über 113% spricht Bände über die Nervosität der Märkte.

Entscheidungstag naht

All eyes on May 6th: Die Quartalszahlen am kommenden Dienstag könnten die Richtung vorgeben. Wird SolarEdge die Abwärtsspirale durchbrechen oder bestätigen die Zahlen die schlimmsten Befürchtungen? Die jüngsten Käufe der Großinvestoren deuten zumindest an, dass einige Marktteilnehmer auf eine Überraschung setzen.

