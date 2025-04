NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Fraport von 58 auf 52 Euro gesenkt und die Papiere von "Hold" auf "Underperform" abgestuft. Die Frankfurter gerieten in Gegenwind, schrieb Analyst Graham Hunt in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Im immer trüberen Wirtschaftsumfeld erscheine die Kursrally der vergangenen Monate unpassend. Der Anteil der US-Fluggäste und Geschäftsreisenden sowie die Abhängigkeit vom US-Dollar mache Fraport anfälliger für Ergebniskorrekturen als die Konkurrenz./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2025 / 19:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2025 / 20:00 / ET

DE0005773303