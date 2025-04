The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2025ISIN NameXS2227351900 CN SCE GROUP 20/25DE000HLB7Z81 LB.HESS.THR.CARRARA02ZB/2USL56608AE95 JBS USA/F./F 19/30 REGSUS56585ABH41 MARATHON PETR. 20/25US844741BG22 SOUTHW.AIRL 20/25 CVUS718172CN75 PHIL.MO.INT. 20/25CA949746TC53 WELLS FARGO 20/26 FLRUSU24740AM10 DELTA AIR 20/25 REGSUS00971TAJ07 AKAMAI TECHN 18/25 CVUS09857LAN82 BOOKING HLDG 21/25 CVDE000DW6C359 DZ BANK IS.A2060DE000DW6C300 DZ BANK IS.A2055US025816DE69 AMER.EXPRESS 23/26 FLRXS2618508340 BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTNCA135087Q319 CANADA 23/25USN28268AA38 EAGLE IGH/R 18/25 REGSDE000A40UTN2 COMPUGROUP MED. Z.VERK.XS1509006380 GOLDM.S.GRP 16/25 MTNUS031162BY57 AMGEN 15/25XS1810963147 STATE G.O.I. 18/25 MTNUS421946AJ38 HEALTHCARE RLTY TR. 15/25US500769GQ12 K.F.W.ANL.V.15/2025 DLUS02005NBJ81 ALLY FINANC. 20/25US571903BD44 MARR. INTL 20/25 EEDE000A2YN7A3 SAXONY MINER IHS 19/25AU0000091407 SSR MINING INC. CDIS/1US963320AT33 WHIRLPOOL CORP. 2025US867914BS12 TRUIST FINANCIAL 18/25USU4328RAD62 HILT.DOM.OP.20/25 REGSUS06367WB850 BK MONTREAL 20/25 MTN