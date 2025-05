The following instruments on XETRA do have their first trading 28.05.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.05.2025Aktien1 CNE100006XS6 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.2 US7731211089 Rocket Lab Corp.3 CA2519361000 DevvStream Corp.4 CA57778V1013 Maxus Mining Inc.5 SE0025159387 Annexin Pharmaceuticals AB6 CA42841L2075 Hi-View Resources Inc.7 CA89778A1003 Trubar Inc.Anleihen/ETF1 XS3048482783 Ajman Senior Sukuk Ltd.2 XS3060660563 Fiserv Funding Unlimited Co.3 BE0390222884 FLUXYS S.A.4 XS3067907140 IPD 3 B.V.5 USU76037AA57 Rentokil Terminix Funding LLC6 XS2984221239 Azule Energy Finance PLC7 US12804DAA28 Caixa Economica Federal8 XS3073101712 Eastern European Electric Company B.V.9 DE000A383G31 Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)10 XS3055735073 Mashreq Al Islami Sukuk Company Ltd.11 FR001400ZQ88 Matmut SAM12 USY56616AA68 Medco Cypress Tree Pte. Ltd.13 DE000NLB4QD9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB4TK8 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 USU76037AB31 Rentokil Terminix Funding LLC16 DE000A383U25 Saarland17 DE000A2YN7A3 Saxony Minerals & Exploration - SME AG18 XS3045733840 Tongyang Life Insurance Co.19 FR001400ZPD8 Transdev Group S.A.20 XS3046428408 Windfall Mining Group Inc.21 CH1449583736 Linde PLC22 USP9028NCA74 Telecom Argentina S.A.23 FR001400ZPC0 Transdev Group S.A.24 XS3079667195 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 LU3038520774 Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF26 IE000XFP47S2 iShares Broad Global Govt Bond UCITS ETF27 IE000IAXNM41 iShares Europe Defence UCITS ETF28 IE0002VEN3U3 iShares MSCI World Swap UCITS ETF29 IE000S2QZKI8 JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - USD (acc)30 IE00048C5NZ0 JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc)