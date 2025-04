NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever nach einer Telefonkonferenz des Unternehmens von 3700 auf 3600 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der jüngste Anstieg des Wachstums in den entwickelten Absatzmärkten scheine schon wieder zu schwinden, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Eine Zunahme des Wachstums aus eigener Kraft auf etwa fünf Prozent erscheine ihm vorerst als eine echte Herausforderung./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2025 / 20:37 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2025 / 20:37 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78