Keymed Biosciences gibt die IND-Genehmigung für CM518D1 durch die National Medical Products Administration of China zur Behandlung von Solide Tumoren bekannt

CHENGDU, China, 27. April 2025 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. (HKEX: 02162) ("Keymed" oder das "Unternehmen") gab vor kurzem bekannt, dass CM518D1, ein von Keymed entwickeltes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das auf CDH17 abzielt, vom Center for Drug Evaluation (CDE) der National Medical Products Administration (NMPA) die Zulassung für ein neues Prüfpräparat (IND) erhalten hat und derzeit in China in klinischen Studien der Phase I/II zur Behandlung von soliden Tumoren getestet wird. Dieser Meilenstein markiert einen weiteren Durchbruch in Keymeds ADC Medikamentenentwicklung und stärkt die innovative therapeutische Pipeline in der Onkologie.

CM518D1: ein neuartiges ADC-Medikament, das auf CDH17 abzielt

CDH17 (Cadherin-17), ein Mitglied der Cadherin-Superfamilie, ist ein neues therapeutisches Ziel bei Magen-Darm-Krebs. Studien deuten darauf hin, dass CDH17 bei mehreren gastrointestinalen Krebsarten, darunter Darmkrebs, Magenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs und Speiseröhrenkrebs, stark exprimiert wird und eine entscheidende Rolle bei der Tumorinvasion und Metastasierung spielt.

CM518D1 bringt zytotoxische Nutzlasten durch einen CDH17-spezifischen monoklonalen Antikörper präzise zu den Tumorzellen, der die Spezifität von Antikörpern und die starke Zytotoxizität von Chemotherapeutika kombiniert. Präklinische Studien haben gezeigt, dass CM518D1 eine starke direkte zytotoxische Aktivität, einen starken Bystander-Killing-Effekt und eine ausgezeichnete Plasmastabilität aufweist. CM518D1 zeigt eine bemerkenswerte Anti-Tumor-Wirksamkeit in mehreren Xenograft-Modellen für solide Tumore sowie ein günstiges Sicherheitsprofil und ein breites therapeutisches Fenster in toxikologischen Untersuchungen.

Klinische Entwicklung: Bereitstellung eines möglichen Behandlungsschemas für Magen-Darm-Krebs

Keymed führt derzeit klinische Studien der Phase I/II in China durch, um die Sicherheit, Verträglichkeit und vorläufige Wirksamkeit von CM518D1 bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren zu untersuchen. Zukünftige Studien zielen darauf ab, eine präzisere, wirksamere und sicherere Therapieoption für Patienten mit Magen-Darm-Krebs weltweit bereitzustellen.

Die ADC-Plattform von Keymed: ein proprietäres ADC-Programm der nächsten Generation für die Entwicklung innovativer Arzneimittel

Die firmeneigene ADC-Plattform von Keymed verfügt über Fähigkeiten zur Entwicklung von ADCs der nächsten Generation mit neuartigen Nutzlasten (z. B. verschiedene Wirkmechanismen), hydrophilen Linkern (optimiert für Stabilität und Wirkstofffreisetzung) und modifizierten Antikörpern (verbesserte Bindung und Pharmakokinetik).

Um den Anforderungen der ADC-Entwicklung der nächsten Generation und der klinischen Forschung gerecht zu werden, hat Keymed GMP-konforme Anlagen für die Produktion von Linker-Payload und ADC-Wirkstoffen eingerichtet. Diese Infrastruktur positioniert Keymed an der Spitze der ADC-Therapieentwicklung und trägt dazu bei, den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten weltweit zu decken.

Informationen zu Keymed Biosciences

Keymed Biosciences Inc. (HKEX: 02162) ist ein Biotech-Unternehmen, das sich auf den dringenden ungedeckten klinischen Bedarf konzentriert und sich dafür einsetzt, qualitativ hochwertige, erschwingliche und innovative Therapien für Patienten in China und international bereitzustellen. Keymed wurde von medizinischen und wissenschaftlichen Experten gegründet, die über umfangreiche Erfahrungen bei der Umsetzung wissenschaftlicher und technologischer Errungenschaften in die kommerzielle Nutzung im In- und Ausland verfügen.