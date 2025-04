Berlin - Der frühere NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat für die kommende Regierung unter einem Bundeskanzler Merz ein einvernehmliches und entschiedenes Auftreten angemahnt."Das Entscheidende ist, dass von Anfang an gut regiert wird, dass diese Mannschaft, die jetzt kommt, nicht streitet und dass sie ausstrahlt, dass sie kompetent in den Sachgebieten ist", sagte Laschet den Sendern RTL und ntv. Das werde sich in den ersten 100 Tagen erweisen. Diesen Zeitraum solle man dieser Regierung auch zugestehen.Laschet monierte, es werde so getan, als ob Friedrich Merz schon "seit Ewigkeiten" regieren würde. "Er muss jetzt erst mal Kanzler werden und dann, finde ich, kann man ihn auch erst messen", so der ehemalige CDU-Parteichef.