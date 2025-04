Die indische Rupie gewinnt im frühen europäischen Handel am Montag an Boden. Steigende ausländische Zuflüsse und sinkende Rohölpreise unterstützen die INR. Besorgnis über geopolitische Spannungen zwischen Indien und Pakistan könnte den Aufwärtstrend der indischen Rupie begrenzen. Die Indische Rupie (INR) gewinnt am Montag an Stärke. Ausländische Portfolio-Investoren ...

