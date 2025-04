USD/CHF schwächt sich im frühen europäischen Handel am Montag auf etwa 0,8270. Ungewissheit und Zolldebatten stärken die Zuflüsse in sichere Häfen und unterstützen den Schweizer Franken. Die Fed befindet sich in einer Kommunikationssperre vor dem FOMC-Treffen am 7. Mai. Das Paar USD/CHF zieht im frühen europäischen Handel am Montag einige Verkäufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...