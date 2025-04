EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

28.04.2025 / 09:08 CET/CEST

mVISE AG: starkes erstes Quartal 2025 Konzern-EBITDA im ersten Quartal 2025 in Höhe von 0,31 Mio. EUR

Quartalsergebnis entspricht Halbjahresergebnis des Vorjahres

EBITDA-Marge bei 17,2% gegenüber 5,3% (Q1/2024) Düsseldorf, 28.04.2025 - Die mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589) gibt vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2025 bekannt. Bei einem Konzern-Umsatz von 1,8 Mio. EUR konnte ein Konzern-EBITDA von 0,31 Mio. EUR erwirtschaftet werden, womit eine EBITDA-Marge von 17,2 Prozent erzielt wurde. Ausdrücklich nicht berücksichtigt dabei ist der einmalige positive Sondereffekt eines im Februar wirksam gewordenen Forderungsverzichtes (+0,3 Mio. EUR). Die 0,31 Mio. EUR stellen damit das rein operative EBITDA des Q1/2025 dar. Für das Gesamtjahr 2025 bleibt der Vorstand zunächst unverändert bei seiner Prognose von 1,3 Mio. EUR EBITDA ohne anorganisches Wachstum und damit bei +15% EBITDA im Vergleich zum Vorjahr 2024. "Nach den beiden erfolgreichen Geschäftsjahren 2023 und 2024 schließen wir mit einem wirklich starken ersten Quartal '25 nahtlos an den Erfolg an.", so Ralf Thomas, Alleinvorstand der mVISE AG. Thomas ergänzt, dass "es der mVISE bei durchaus widrigen gesamtwirtschaftlichen Umständen in Deutschland hervorragend gelungen ist, nun sogar vor dem Markt in eine Wachstumsphase einzutreten." Weiterhin ist für die Gesellschaft das EBITDA die maßgeblichste Kennzahl für die operative Leistungsfähigkeit der mVISE AG. Das Quartals-EBITDA Q1/2025 entspricht dem des gesamten 1. Halbjahres 2024. Mit einer EBIDTA-Marge in Q1/2025 von über 17% liegt mVISE deutlich oberhalb von Markt und Wettbewerb. mVISE startet somit mit einem wirklich starken 1. Quartal in das Jahr 2025.

Kontakt:

Ralf Thomas

CEO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 78 17 80 - 0

Telefax: +49 (211) 78 17 80 - 78

E-Mail: ir@mvise-group.de



