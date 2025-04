Mainz (ots) -Aktiv für den globalen Handel: Mit der Kampagne "Ohne Daten. Keine Taten!" zielt der internationale Kreditversicherer Coface auf eine Steigerung der Markenbekanntheit sowie ein verstärktes Interesse an seinen Business Information Services ab. Die erweiterte Markenpositionierung setzt Coface gemeinsam mit der Agenturgruppe fischerAppelt um.Als globaler Kreditversicherer bietet Coface seinen Kunden Schutz vor Zahlungsausfällen, sichert Lieferketten ab und bewertet die Kreditwürdigkeit von Geschäftspartnern. Der Kern dieser Expertise sind Daten: Coface hat Informationen über das Zahlungsverhalten und die Kreditwürdigkeit von mehr als 240 Millionen Unternehmen weltweit. Zu diesem "Datenschatz" tragen über 5.200 Kredit- und Risikoexperten bei, die Informationen zusammentragen und verarbeiten. Neben der Kreditversicherung sind "Coface Business Information Services" ein strategisch wichtiges Standbein. Hier fließen alle Informationen aus der Kreditversicherung zusammen und werden mittels modernstes Analysemethoden als Wirtschafts- und Bonitätsauskünfte aufbereitet. Dieses einzigartige Know-how, gepaart mit Spitzentechnologie, bildet auch den Kern der neuen Kampagne: zuverlässige, aktuelle Daten sind die Grundlage für aktives Handeln und sichere Geschäftsentscheidungen. "Ohne Daten. Keine Taten!" - so die zentrale Aussage der Kampagne."Nicht nur Vordenker, sondern Macher"Dieser Ansatz passt bestens zum Coface Leitmotiv "We act for trade". "Wir setzen uns Tag für Tag aktiv für unsere Kunden ein und begleiten sie im lokalen und internationalen Handel. Mit globalen, werthaltigen Risikodaten und intuitiven Tools ermöglicht Coface sichere und erfolgreiche Geschäfte - gerade in volatilen Zeiten", sagt Katarzyna Kompowska, Coface CEO für Nordeuropa. "Wir sehen uns daher nicht nur als Vordenker und Impulsgeber, eben als Thought Leader, sondern wir gehen einen Schritt darüber hinaus. Coface ist Action Leader, denn als Macher gestalten wir aktiv und dynamisch die Handelsgeschäfte für und mit unseren Kunden."Mit der aktuellen Kampagne unterstreicht Coface den strategischen Anspruch, als die Referenzadresse für datengetriebene Lösungen im Kredit- und Risikomanagement wahrgenommen zu werden. Neben starken Slogans, die in eine neue visuelle Sprache im cleanen Look übersetzt wurden, sollen exklusive Marktstudien, neue Anzeigenformate und kreative Kampagnenideen im Laufe des Jahres das Markenprofil von Coface schärfen. Kreative und strategische Unterstützung liefern dabei die Content-Marketing- und PR-Experten von fischerAppelt. "Wir freuen uns sehr, an der Neuorientierung von Coface mitwirken zu können", sagt Holger Handstein, Mitglied der Geschäftsleitung bei fischerAppelt, relations. "Mit der Kampagne zielen wir kanalübergreifend darauf ab zu verdeutlichen, wie sehr Daten in unserer komplexen, vernetzten Welt unternehmerisches Handeln prägen."Mehr erfahren: https://www.coface.de/ueber-unsPressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandSebastian Knierim - Pressesprecher -Tel. 06131/323-335sebastian.knierim@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51597/6021136