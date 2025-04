Pjöngjang - Nordkorea hat erstmals bestätigt, eigene Truppen nach Russland entsendet zu haben. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtet, haben nordkoreanische Soldaten Russland dabei unterstützt, die zwischenzeitlich von der Ukraine kontrollierten Gebiete in der russischen Region Kursk zurückzuerobern.Die Operationen zur Befreiung des Gebietes Kursk seien "siegreich abgeschlossen" worden, hieß es. KCNA sprach in diesem Zusammenhang von "Heldentaten". Zuvor hatte es monatelang keine offizielle Bestätigung der nordkoreanischen Militärunterstützung in Russland gegeben.Dabei galt der Einsatz von Soldaten aus Nordkorea als offenes Geheimnis. Mehrere von ihnen waren in ukrainische Kriegsgefangenschaft geraten. Zudem soll es westlichen Geheimdiensten zufolge hohe Verlustzahlen unter den Koreanern sowie Abstimmungsprobleme mit den Russen gegeben haben.