ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Diageo von 2920 auf 2650 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Mit dem niedrigeren Kursziel reagierte Analyst Sanjeet Aujla auf die jüngste Aufwertung des britischen Pfund zum US-Dollar. Hinzu kämen etwas höhere Nettoschulden des Spirituosenherstellers sowie ein etwas niedrigerer Bewertungsansatz, so der Experte in einer am Montag vorliegenden Studie./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 00:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 00:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0002374006