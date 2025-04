NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für National Grid auf "Buy" mit einem Kursziel von 1140 Pence belassen. Die regulativen Vorgaben für den Betrieb eines Stromnetzwerks im US-Bundesstaat New York seien zufriedenstellend, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von der zuständigen Regulierungsbehörde eingeräumte Rendite liege zwar unter der von National Grid in Aussicht gestellten Höhe, stelle aber eine Verbesserung der bisherigen Rendite dar./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 02:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 02:53 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00BDR05C01