Die Aktie von AP Møller-Maersk, einem der weltweit führenden Schifffahrts- und Logistikkonzerne, steckt in einem Spannungsfeld widersprüchlicher Analystenmeinungen. Während einige Experten vor kurzfristigen Herausforderungen warnen, sehen andere gerade jetzt eine günstige Einstiegsgelegenheit.

J.P. Morgan bleibt skeptisch

Die Investmentbank J.P. Morgan hält an ihrem "Sell"-Rating für Maersk fest und sieht weiterhin Risiken in der aktuellen Marktlage. Die Analysten verweisen auf die anhaltenden Unsicherheiten in der globalen Schifffahrtsbranche, die besonders von den volatilen Frachtraten und der weltweiten Handelsdynamik abhängig ist. Diese Einschätzung wird durch eine kürzliche Herabstufung von Fearnley Securities unterstützt.

Citi entdeckt Chancen

Doch nicht alle Marktbeobachter teilen diese düstere Sicht. Citi hat Maersk kürzlich auf "Hold" heraufgestuft und argumentiert mit einer "ungewöhnlich attraktiven Bewertung" des Unternehmens. Die Analysten erwarten mittelfristig eine Erholung des Sektors und sehen Potenzial für eine Wertsteigerung.

Aktienrückkäufe als Vertrauenssignal

Ein wichtiger Faktor für Investoren ist das umfangreiche Aktienrückkaufprogramm des Konzerns:

Volumen von bis zu 14,4 Mrd. DKK geplant

Erste Phase läuft bis August 2025

Zielwert von 7,2 Mrd. DKK in dieser Phase

Diese Maßnahme deutet darauf hin, dass das Management selbst die Aktie als unterbewertet ansieht und Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens hat.

Fazit: Warten auf die Trendwende?

Die widersprüchlichen Signale aus der Analystengemeinschaft spiegeln die Unsicherheiten in der globalen Schifffahrtsbranche wider. Während kurzfristige Herausforderungen bestehen, könnte Maersk langfristig von einer Markterholung profitieren. Die Entscheidung, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg ist, hängt stark von der Risikobereitschaft der Anleger ab.

