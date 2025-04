FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 700 (780) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CITIGROUP CUTS HSBC PRICE TARGET TO 990 (1070) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1115 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 335 (325) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2000 (1750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1900 (1510) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS INCHCAPE TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 725 (975) PENCE - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 186 (187) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 649 (655) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12000 (13720) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2500 (2800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1160 (1266) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3600 (3700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 167 (242) PENCE - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 1450 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOCHSCHILD MINING TARGET TO 430 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 825 (1125) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES ANTOFAGASTA TO 'ADD' (HOLD) - PRICE TARGET 1860 (1825) PENCE - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 400 (450) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 90 (110) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS HAYS PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 385 (445) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC STARTS CHEMRING GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 500 PENCE - RBC STARTS COHORT WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 1570 PENCE - RBC STARTS QINETIQ WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 450 PENCE - STIFEL RAISES ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 245 PENCE - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2650 (2920) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 780 (1000) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 520 (580) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES BERKELEY GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4965 (5385) PENCEdpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob