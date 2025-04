ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27,10 Euro belassen. Positive Überraschungen seien möglich, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Montag vorliegenden Studie. Öffentlich zugängliche Marktdaten gebe es nicht, was eine Einschätzung im Vorfeld durch Investoren erschwere. Zugriffsdaten für die Internetseite des Gebrauchtwagenhändlers deuteten aber auf ein zunehmendes Käuferinteresse hin./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 19:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 19:55 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2LQ884