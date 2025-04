Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Montagvormittag etwas fester. Dabei hat der Leitindex SMI erst im Verlauf etwas Schwung aufgenommen und an den Positivtrend der Vorwoche angeknüpft. Die Stimmung habe sich weiter aufgehellt, sagt ein Händler. Dabei verlaufe der Handel aber schleppend. Derzeit müssten die Nachrichten bezüglich schon Handels- und Ukrainekrieg schon ganz klar in eine Richtung weisen, um den Markt auch entsprechend ...

