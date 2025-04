Die Pyramid AG hat in der vergangenen Woche wichtige strategische Weichen gestellt. Mit der Übernahme der RNT Rausch GmbH, einem etablierten deutschen IT Spezialisten, von der Securize IT Solutions stärkt das Unternehmen zukünftig sein Kerngeschäft "Server und Storage". Gleichzeitig veräußert Pyramid "Non-Core" Beteiligungen an Securize und hält nun knapp über 49% an der börsennotierten Securize. Die Neuausrichtung stärkt Pyramid als Top 3 Anbieter von Server & Storage Lösungen aus Deutschland. Synergien und die Bündelung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Beteiligungen in der Securize eröffnen mittelfristig zusätzliche strategische Optionen. Im Zuge der Integration der RNT hebt Pyramid die Umsatzprognose für 2025 auf EUR 88-92 Mio. und die EBITDA-Erwartung auf EUR 4,7 5,5 Mio. an. Die Analysten von mwb research begrüßen die strategische Weichenstellung und sehen die Transaktion auf Basis unserer Fair-Value-Bewertung als wertsteigernd an. Dementsprechend erhöhen die Analysten ihr Kursziel auf EUR 1,80 (bisher EUR 1,50) und bestätigen ihre KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG