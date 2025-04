Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach der am 29. März 2025 erzielten Grundsatzeinigung über eine umfassende Restrukturierungslösung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates am 25.04. beschlossen, mit der Implementierung der Restrukturierungslösung zu beginnen, so die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...

