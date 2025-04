Sieben Prozent weniger Bedarf an Netzreservekraftwerken erwartet die Behörde für das Winterhalbjahr 2025/2026, wobei er im darauffolgenden Winter wieder etwas höher liegen dürfte. Die prognostizierte Redispatchmenge liegt mit 17 Terawattstunden um 30 Prozent niedriger. Die Bundesnetzagentur hat am Montag die erforderlichen Netzreservekraftwerke für die Winterhalbjahre 2025/2026 und 2027/2028 bestätigt. Sie gehe von einem Gesamtbedarf von 6493 Megawatt für den nächsten Winter aus, was sieben Prozent weniger sind als diesen Winter mit 6947 Megawatt. Für das Winterhalbjahr 2027/28 wird dann ein Bedarf ...

