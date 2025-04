US-Star Kim Kardashian ist 2016 in Paris in ihrer Luxusresidenz überfallen worden, die Täter erbeuteten Schmuck in Millionenhöhe. Knapp neun Jahre nach der Tat stehen jetzt zehn Verdächtige vor Gericht. Einer ist bereits verstorben. Ein anderer an Alzheimer erkrankt. Knapp neun Jahre nach dem spektakulären Raubüberfall auf den US-Star Kim Kardashian (44) in Paris mit einer Millionenbeute beginnt am Montag der Prozess gegen zehn mutmassliche Tatbeteiligte. ...

