Der Leiterplattenspezialist Schweizer Electronic AG (DE0005156236) hat im Geschäftsjahr 2024 den höchsten Konzernumsatz seiner Unternehmensgeschichte erwirtschaftet. Mit 144,5 Millionen Euro konnte das Schramberger Traditionsunternehmen seinen Vorjahreswert von 139,4 Millionen Euro übertreffen. Dennoch zeigt das EBITDA mit -0,3 Millionen Euro, dass der Weg zurück in die schwarzen Zahlen noch nicht gefunden ist.

Schweizer Electronic punktet mit Chip-Embedding-Technologie

Eine Erfolgsgeschichte zeichnet sich im Bereich der Automobil-Kunden ab. Der Umsatz in diesem Segment stieg um beachtliche 18,7 Prozent auf 117,4 Millionen Euro. Besonders bemerkenswert: Der erfolgreiche Serienstart der innovativen Chip-Embedding-Technologie, die Schweizer gemeinsam mit der Infineon Technologies AG entwickelt hat und die nun Einzug in moderne Antriebstechnologien der Automobilindustrie gefunden hat.Die schwächelnde Konjunktur macht sich jedoch im Industriebereich bemerkbar. […] Was das Unternehmen für dieses Jahr erwartet, lesen Sie auf www.nebenwertewelt.de

