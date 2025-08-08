EQS-News: Schweizer Electronic AG
Schweizer Electronic AG: Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2025
Schramberg, 08. August 2025 - Die SCHWEIZER-Gruppe hat ihren Wachstumspfad fortgesetzt und erreicht im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 82,2 Mio. Euro.
Auf Basis des Halbjahresergebnisses und der beschriebenen Aussichten erwartet der Vorstand ein bereinigtes EBITDA zwischen 2 und 6 Mio. Euro. Eventuell anfallende Restrukturierungsaufwendungen sind in dieser Ergebnisprognose nicht enthalten. Das Geschäftsjahr 2025 wird auf der Kostenseite als Übergangsphase eingeschätzt; mit einer vollen Wirksamkeit der ergriffenen Effizienzmaßnahmen wird im Jahr 2026 gerechnet.
Der vollständige Halbjahresfinanzbericht steht unter https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte zur Verfügung.
Kennzahlen SCHWEIZER-Konzern
Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie unter https://www.schweizer.ag/de/investorrelations/unternehmenskennzahlen/erlaeuterung-unternehmenskennzahlen.html sowie im Geschäftsbericht 2024 Seite 38 ff.
Über SCHWEIZER
Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.
08.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
