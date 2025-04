ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 dänischen Kronen belassen. Bei Medikamenten zur Gewichtsreduzierung wachse der Kontrahent Eli Lilly weiterhin stark, schrieb Analyst Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verschreibungen von Produkten von Novo Nordisk träten dagegen auf der Stelle, was die Investoren enttäuschen dürfte./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 11:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2025 / 11:02 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DK0062498333