MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP von 275 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Softwarekonzern trotze dem schwierigen Umfeld, sei aber nicht dagegen immun, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er senkte seine Schätzungen mit Blick auf die jüngst veröffentlichten Quartalszahlen etwas./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 10:07 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007164600