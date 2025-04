Berlin - Wenige Tage vor der entscheidenden Personalaufstellung der Bundestagsfraktion der Grünen haben prominente Ost-Grüne einen Brandbrief an alle Abgeordneten geschrieben. Darin fordern die Autoren eine gewichtigere Rolle für die ostdeutschen Grünen. "Es reicht nicht, den Osten zu besuchen, man muss ihn mitentscheiden lassen", heißt es in dem Schreiben, über das der "Tagesspiegel" berichtet.Der Brief wurde unter anderem vom früheren sächsischen Umweltminister Wolfram Günther, der ehemaligen Stasi-Unterlagen-Beauftragten Marianne Birthler und der Fraktionsvorsitzenden der sächsischen Grünen, Franziska Schubert, unterzeichnet. Mit Dennis Helmich, Madeleine Linke, Marie Müser, Ann-Sophie Bohm und Luis Schäfer haben den Brief auch die Landesvorsitzenden aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen unterschrieben.Der Brief wird kurz vor der finalen Personalaufstellung der Bundestagsfraktion am Mittwoch und ein Jahr vor den wichtigen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern publik. "Es braucht Gesichter, die für bündnisgrüne Politik im Osten stehen. Menschen, die hier verwurzelt sind, die die Herausforderungen und Potenziale kennen, die zuhören, vermitteln und Verantwortung übernehmen können", fordern die Unterzeichner.